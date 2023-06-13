三星Galaxy Z Fold5或采用水滴铰链，折痕缩小15%

【天极网手机频道】三星Galaxy Z Fold4和三星Galaxy Z Flip4已经发布一段时间了，随着近日网上陆续曝光新一代三星Galaxy Z Fold5和三星Galaxy Z Flip5的消息越来越多，不出意外的话也差不多发布了。关于这一代新机消息到目前为止没有看到有大改的痕迹，但是有博主透露三星新款折叠屏手机 Galaxy Z Fold5 将采用水滴铰链设计，整机厚度可以来到13mm左右， 不过折痕还是会比目前国产折叠屏手机要大得多，而且也仅比 Galaxy Z Fold4小15%左右。

据透露，Galaxy Z Fold5的水滴铰链已开启可靠性测试，毕竟是三星首款采用水滴铰链的折叠屏手机，如果在20万次的折叠测试后损失不超过15%，Galaxy Z Fold5才会正式投入大规模量产。有消息称三星早在 2016 年便获得了水滴状铰链的相关专利，不过一直未能量产。至于为何迟迟未应用于自己折叠屏产品还不得而知。



三星Galaxy Z Fold4





三星Galaxy Z Flip4



根据此前多方爆料信息，三星 Galaxy Z Fold 5 手机内屏尺寸为 7.6 英寸，外屏尺寸为 6.2 英寸，两块屏幕均支持 120Hz 刷新率;配备骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片;后置 5000 万像素主摄 + 1200 万像素超广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头;配备 25W 有线充电，支持无线充电;此外，新机还在防水基础上进一步增加了防尘的能力，有望成为首款同时支持防尘和防水的折叠屏手机。

三星Galaxy Z Fold4和三星Galaxy Z Flip4两款机型凭借各自的特点吸引了不同需求的用户目光，虽然目前新一代的三星Galaxy Z Fold5和三星Galaxy Z Flip5消息只有一小部分，但还是非常值得期待的。