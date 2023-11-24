京东参与荣耀100系列预售 1元锁定半年延保、半年碎屏险等8大权益

【天极网手机频道】美，满分上镜。11月23日，荣耀100系列正式发布，售价2499元起，将于12月1日10:08正式开售。目前，京东已同步开启预售，可享加赠X5s蓝牙耳机、以旧换新至高补贴1200元，还可1元锁定半年延保、半年碎屏险等8大权益，参与荣耀100预售还可享12期免息，参与荣耀100 Pro预售则可享24期免息。多年来，京东依托强大的供应链优势，持续携手荣耀等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品，同时在第一时间将新品带给消费者。这次的荣耀100系列是荣耀数字系列首次搭载荣耀自研射频增强芯片C1，还搭载荣耀绿洲护眼屏、行业首发索尼IMX906 OIS单反级写真主摄、首发前置索尼IMX816单反级写真镜头，荣耀100搭载行业首发第三代骁龙7芯片，荣耀100 Pro则搭载第二代骁龙8旗舰芯片，带给消费者全面体验升级。

荣耀100系列分为荣耀100和荣耀100 Pro。其中，荣耀100 Pro搭载第二代骁龙8旗舰芯片，性能流畅无忧，配合荣耀数字系列首次搭载荣耀自研射频增强芯片C1，加强信号流畅，让消费者使用无忧。散热上，荣耀100 Pro使用4674mm2广域不锈钢仿生VC，配置11颗整机精准温控NTC，散热实力稳定在线。荣耀100 Pro内置5000mAh高能量密度电池，支持100W超级快充和 66W无线超级快充，无需担忧电量问题。此外，荣耀100 Pro还是数字系列首次最高支持16GB+1TB超大存储组合，更流畅，留住更多记忆。荣耀100 Pro使用MagicOS 7.2系统，支持AI人机交互、AI智慧服务、AI内容创作，更好用。

荣耀100 Pro搭载荣耀绿洲护眼屏，支持超动态臻彩显示，打造自然光级全天护眼，荣耀自研自然色彩显示提升用眼舒适度，支持3840Hz超高频 PWM零风险调光提升暗光环境下护眼能力，还配置前后双传感器实现更好自适应调光，还支持类自然光护眼、助眠显示、硬件级低蓝光，获得德国莱茵全局护眼3.0认证，带来全面护眼体验。荣耀100 Pro还搭载立体声双扬声器，带来优质追剧、听歌体验。设计上，荣耀100 Pro以高迪建筑米拉之家“天井”为灵感，融合自然艺术曲线与中心对称美学，以别具一格的色彩呈现，带来莫奈紫、迷蝶蓝、月影白、亮黑色四款配色。

影像上，荣耀100 Pro搭载行业首发索尼IMX906 OIS单反级写真主摄，首发前置索尼IMX816单反级写真镜头，拍摄实力提升，实现“单反级效果”。荣耀100 Pro支持单反级光学效果、专业级人像光影，人像拍摄更优质，还支持多人合影写真、前置单反级人像写真，配置4D自然立体美妆效果，获得更美人像。

荣耀100搭载行业首发第三代骁龙7芯片，性能强劲，日常生活无忧，同时配合荣耀自研射频增强芯片C1，进一步提升性能。散热上，荣耀100使用4572mm2广域不锈钢仿生VC，配置10颗整机精准温控NTC，保持性能稳定输出。荣耀100搭载5000mAh电池，支持100W超级快充，续航无忧。屏幕方面，荣耀100搭载荣耀绿洲护眼屏，支持2600nit峰值亮度、435PPI、超动态臻彩显示，还支持3840Hz零风险调光、类自然光护眼、助眠显示、硬件级低蓝光，观看舒适且护眼。影像方面，荣耀100搭载单反级写真相机，使用索尼IMX906单反级写真主摄，配合OIS+EIS双防抖，拍摄更轻松，前置5000万像素单反级写真镜头，自拍更出色。荣耀100带来莫奈紫、迷蝶蓝、月影白、亮黑色四款配色，供消费者选择。

如果想要换新手机，不妨选择荣耀100系列，搭载荣耀自研射频增强芯片C1、荣耀绿洲护眼屏、行业首发索尼IMX906 OIS单反级写真主摄。心动不如行动，快来京东参与预售吧。