4月手机性能榜出炉：高通赢麻了，前十名均是清一色的骁龙8Gen2机型

【天极网手机频道】刚刚过去的四月，手机市场可谓异常火爆，各大手机厂商纷纷推出了新旗舰，而骁龙 8 Gen2 仍然是厂商们的首选芯片。有趣的是，在安兔兔新发布的4月手机性能榜单中，排名前十的机型均搭载的是骁龙8Gen2。

榜单显示，排在第一位的是ROG 7Pro，获得了132.5万高分。这是一款4月中旬发布的新机，主打性能和游戏体验。其搭载高通骁龙8 Gen 2 5G移动平台，主频高达3.2GHz，存储采用满血LPDDR5X内存+UFS 4.0闪存，屏幕使用165Hz AMOLED高刷屏，全链路触控响应延时低至23ms，可以看出，这款机型在硬件层面均为“T0”级别，堆料程度相当给力。

排在第二位的则是OPPO Find X6 Pro，作为OPPO今年的顶级影像旗舰，其在上个月性能排名中名列第一，而在本次排行榜中也拿下了130.9万的高分。该款手机不仅具备强劲的性能，还有一流拍照能力，并且外观设计还很大气，质感出色上手体验感很强，可以说是一款兼具了性能、影像、外观的高端旗舰。

排在第三位的则是一款游戏手机，该款手机除了具备行业顶尖水平的性能，在屏幕方面的表现也格外令人亮眼，其搭载了一块高素质真全面大屏，视觉体验感非常强大。而剩下的7款手机均搭载了骁龙8 Gen 2 5G移动平台，性能配置基本上都是顶级的。

纵观整份榜单我们可以发现，不再是游戏手机独大，影像旗舰上位明显。像OPPO Find X6 Pro、vivo X90 Pro+这些搭载1英寸传感器IMX989的影像旗舰和游戏手机的性能跑分没有太大差距。这足以证明，手机厂商在提高影像能力的同时也没有忽略性能的调教，在对待一款产品时也考虑的更加全面了。当然，强大的影像能力本身就对性能和散热提出了更高的要求，也进一步推动了性能的提升。

其次，本次榜单被骁龙8 Gen 2 全部霸占，与之对标的联发科天玑9200，没有一个搭载机型上榜。有一说一，进入2023年以来，有关联发科的消息少之又少，搭载天玑9200的新机也没有几台，就目前的局势可基本断定，在高端芯片市场，联发科再次被高通压制。不过，根据最新的爆料，天玑9200+激将法布尔，而搭载该款芯片的机型很快也会与我们见面，到时这份榜单的排名可能会被改写。

细心的小伙伴们可能还发现本次榜单出现了魅族的影子，魅族20 Pro以128.7万分的成绩排在了第9位，虽然只排在了倒数第二位，但整体跑分与第一名相比，也仅仅只差了4万分。最重要的是，魅族20 Pro上榜也算是给行业带来了一点新鲜血液，对魅族来说更是一种激励，现在魅族全新回归，至于后面能取得怎样的成绩，我们拭目以待。

总而言之，在目前的旗舰市场上，高通有着相当明显的优势，天玑9200几乎失去了话语权。根据最新消息，天玑9200+将于5月10日发布，之后相关机型即将登场，届时会不会刷新榜单，成为众人关注的焦点。