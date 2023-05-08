面向全球提案征集，OPPO启动2023“微笑提案”科创赋能平台

5月8日，OPPO研究院携手高通技术公司、GSMA 5G创新与投资平台(GSMA 5G IN)、亚马逊云科技和全球影响力伙伴领英(LinkedIn)，在世界微笑日发起OPPO“微笑提案”科创赋能平台。2023“微笑提案”将围绕“科技为人”和“绿色未来”两大课题，面向全球科技工作者、创业者和社会科研力量，征集并赋能创新技术解决方案，通过致善创新科技共创美好未来。

2023 OPPO 微笑提案――专业赋能，微笑前行

以资金激励和技术资源，赋能优质提案落地

OPPO研究院院长表示：“一直以来，OPPO始终秉持‘致善式创新’的理念，不断为社会问题提供更优的技术解决方案。随着环境保护、绿色能源、健康生活方式等议题日渐成为人们的关注焦点，如何通过科技创新改善社会问题成为科技公司努力的方向。因此OPPO希望通过‘微笑提案’，号召更多用户关注科技致善，携手那些正以科技力量攻坚社会难题的同行者，让更多人享受到科技的美好。”

2023 OPPO“微笑提案”将于5月8日至6月30日进行全球提案征集。本次活动共设三大赛区，并将于7月底至8月初在泰国曼谷、美国波士顿和中国深圳三地举办区域路演。提案团队在区域路演中胜出后将参与微笑提案加速营，与OPPO高管和技术专家深度交流，并晋级8月底的全球决赛路演。

2023 OPPO 微笑提案全球活动排期

今年“微笑提案”的评审将围绕“应用落地性”、“科技创新性”、“长期发展潜力”和“社会公共价值”四个维度进行评估，各区域赛选取前5名共计15个优秀提案入选全球决赛路演。最终，评审团队将于8月底评选出共5个获奖提案，每个获奖提案将获得35万人民币(税前)奖金。

此外，OPPO还将向全球前45名提案团队(即各区域赛前15团队)开放更多合作机会，包括但不限于：

・产品化落地及商用机会：设立孵化基金共计125万人民币(税前)，用于提案团队与OPPO技术团队共创落地产品化方案

・战略合作与投资机会

・全球科技展会展示机会

・有机会获得亚马逊云科技云创计划提供的云服务资源及技术支持

瞄准两大社会议题，携手全球科技工作者共创美好未来

去年，首届“微笑提案”招募了“科技无障碍”和“健康数智化”领域的536份创新技术提案。截止目前，OPPO已推进18个优秀提案的对接，并将部分优秀提案带到了OPPO INNO DAY 2022和MWC 2023等全球舞台。

2022 OPPO微笑提案TOP 10优胜提案

今年，随着全社会对生命健康、无障碍技术和环境保护的不断重视，如何用创新技术驱动这些关键领域的进步已成为重要社会议题。因此，今年OPPO希望通过“微笑提案”，在“科技为人”和“绿色未来”两大课题方向下，与全球科创者一起推动对相应技术解决方案的应用和落地：

・科技为人：智慧健康与科技无障碍领域的创新方案

征集智慧健康与科技无障碍相关的技术、产品、服务，如：健康算法、硬件传感器创新、新形态健康产品、无障碍辅助科技、适老化科技等创新解决方案，让每个人都能享受科技带来的便利。

・绿色未来：环境保护与低碳发展领域的创新方案

基于OPPO发布的2050年自身运营实现碳中和目标，征集环境保护、低碳发展相关并可应用于消费类电子产品的创新技术解决方案，如：新能源、新材料、环保包装、绿色生产工艺、电子产品回收再利用、低碳数字化管理等创新方案，从而降低电子产品生产或使用对环境的影响，以科技践行可持续发展。

2023年“微笑提案”将于今年5月8日至6月30日面向全球征集提案，若想了解更多活动信息或进行提案报名，欢迎访问官网：https://www.oppo.com/cn/proposal/。