超分与超帧并发，iQOO 11S再塑性能巅峰！

【天极网手机频道】一直以来，iQOO手机不断挑战与追求产品的极致性能，因而也一再地塑造了极致的游戏体验。近日，iQOO发布旗舰级新品――iQOO 11S，凭借着新一代性能铁三角、超算独显芯片、144Hz E6柔性直屏、200W 超快闪充等配置，再次塑造了行业性能巅峰水平。

iQOO 11S主要搭载安卓的第一梯队处理器――第二代骁龙8处理器，与增强版LPDDR5X+UFS 4.0组成新一代的顶配性能铁三角。安兔兔V10版本跑分成绩高达165万的高分成绩，《王者荣耀》、《和平精英》、《原神》等热门手游都能满帧运行，配合封闭式立体双扬、对称式双X轴线性马达以及屏下双控压感等，让游戏体验直接拉满。

另一方面，iQOO 11S还内置了一块超算独显芯片，支持“超分”与“超帧”并发开启。玩游戏能够获得最清晰最流畅的手游体验，市面上十余款爆火游戏都适配;观看30帧普清视频内容源时，也可以获得清晰流畅的视觉体验，就像解锁了视频网站会员级的视觉体验。在此模式下，《原神》玩家更是可以获得画质最为清晰流畅的游戏体验。

至于散热方面，iQOO 11S主要采用大面积VC均热板、贴合式立体石墨、高功率导热凝胶、低温感航空铝中框以及NTC壳温检测算法等技术，实时监测手机的温度，及时对手机进行高效散热，保证手机性能的精准释放。如此一来，玩家能够获得更加持久稳定的游戏性能体验。

此外，本次iQOO 11S还配备了200W 超快闪充与效4700mAh大电池，经过“1小时游戏、1小时音乐播放、1小时视频播放、待机8小时”的四项常规续航测试，总耗电量仅为39%;从1%充至100%满电状态的充电也只需13分钟左右，充电与续航能力均是行业顶尖水平，满足了玩家长时间游戏在线的极致体验。

价格方面，iQOO 11S提供了多个内存版本可选，12+256GB售价3799元，16+256GB售价4099元，16+512GB售价4399元，16+1TB售价4799元。基于以上的配置与价格，iQOO 11S的性价比还是比较高的，尤其是上升至1TB之后，这款产品会更加耐用，能够保证用户未来四年内不用担心内存与性能方面的不足。如果近期有考虑换新机的同学，倒是可以考虑一下这款直屏旗舰。