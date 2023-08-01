魅族 20 系列开启夏日「清爽」计划：全线立省，至高暴省300元

【天极网手机频道】本届2023 ChinaJoy，魅族展台可谓大放异彩，创新的产品和奇点舞台让参观者大饱眼福，而特意为参观者准备的夏日冰饮，也让参展观众享受到逛展时的清凉。除了线下CJ之外，魅族还计划将这种清爽心情传递给更多用户。8月1日，@魅族科技官方微博宣布，将于8 月 2 日 0 时正式开启夏日「清爽」计划，清爽不止少广告，还有全系搭载的第二代骁龙 8 旗舰处理器以及流畅易用 Flyme 10，只为在炎炎夏日中，呈现最好用、至划算的魅族 20 系列旗舰手机。

在 8 月 2 日 - 8 月 31 日魅族夏日「清爽」计划期间，魅族 20 系列全系手机至高暴省 300 元。其中，魅族 20的256GB 和 512GB 版本，限时暴省 200 元;魅族 20 PRO的256G 版限时暴省 200 元;魅族 20 PRO的512GB 版限时暴省 300 元。同时，线上购魅族 20 、20 PRO 还可享受 12 期免息，线下考生凭证购机加赠 369 元游戏耳机。

除魅族 20 与 20 PRO 外，魅族 20 INFINITY 无界版购机可限时获赠手机壳、蓝牙音箱，享 24 期分期免息政策。无界设计、旗舰级硬件配置、流畅易用的 Flyme 10 以及前后双泰坦玻璃，为魅族 20 INFINITY 无界版注入源自魅族美学、探索无界未来的产品灵魂。

夏日「清爽」计划不仅于此，还有更多优惠与福利，感兴趣的朋友可前往魅族商城、魅族线下零售店和各大授权电商平台了解。