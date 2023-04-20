天玑9200+跑分出炉，分数高达136万超越骁龙8 Gen 2！

【天极网手机频道】近日，安兔兔跑分平台公布了联发科天玑9200+的跑分数据。据悉，这款搭载天玑9200+的机型正是vivo尚未发布的iQOO Neo 8 Pro。

去年，联发科天玑9000以及天玑9000+凭借工艺上的优势，打了高通一个措手不及，稳固自己的市场。但好景不长，就在所有人都以为联发科高端有望时，骁龙8 Gen 2的爆种表现又让联发科一夜回到解放前。尽管天玑9200的性能相当不错，但面对全面爆发的骁龙8 Gen 2，依然有些不够看。

这次天玑9200+势必背负了找回场子的使命，在性能方面必然有所提升。跑分显示，该机总分达到了1368597分，其中CPU部分为298850分，GPU成绩为594203分，MEM成绩为263503分，UX成绩则是212041分。无论是CPU分数还是GPU分数，天玑9200+都超过了骁龙8 Gen 2，相较天玑9200都有不错的表现。

天玑9200发布于去年，其集成170亿晶体管，成为业界首款采用台积电第二代4nm工艺技术的处理器，采用一颗3.05GHz的X3超大核，三颗2.85GHz的A715大核以及四颗1.8GHz的A510小核组成三丛集架构设计。

天玑9200的超大核以及大核均只支持64位应用，并且拥有8MB的三级缓存和6MB的系统缓存。天玑9200采用了Immortalis-G715 MC11的GPU，官方宣称，天玑9200在GeekBench 5中相较前代天玑9000在CPU单核性能方面有着12%的提升，多核方面有着10%的提升，同时散热能力提升10%，相同性能下功耗降低25%。而天玑9200最大的升级莫过于这颗GPU，不仅支持移动端的硬件光线追踪技术，而且在GFXBench曼哈顿3.0测试性能比天玑9000提高32%，功耗反而降低了41%，

爆料称，天玑9200+处理器采用了超频的X3超大核，因此在性能方面要小超骁龙8 Gen 2一些。而高通阵营或许不会推出骁龙8+ Gen 2，毕竟高通已经在三星S23系列中搭载了独家定制版的骁龙8 Gen 2芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，三星将其精简为为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。

相较普通版，三星定制骁龙8 Gen 2则在普通版的基础上将X3大核频率超频至3.36GHz，同时GPU的品题也从680MHz提升到719MHz。从跑分数据来看，三星S23系列在GeekBench 5中，单核成绩达到1583分，而普通版骁龙8 Gen 2的单核成绩基本都在1480分左右。

因此，在已经拥有超频版骁龙8 Gen 2的基础上，高通不会在推出超频版本。同时消息称今年的骁龙8 Gen 3比往年来的都要早，也为今年骁龙8+ Gen 2的缺席提供了有力证据。所以根据目前已有信息来看，天玑9200+极有可能成为目前的安卓最强芯，而三星的定制版芯片由于三星偏向饱受的调校也让其在性能释放表现中有心无力。这么一看，确实可以期待一下即将发布的天玑9200+新机型。