iPhone 15成本大涨，Pro增加 20%，iPhone 15价格飙升迫在眉睫

【天极网手机频道】不出意外，今年9月份苹果就将发布新一代iPhone 15系列手机，而结合目前的爆料来看，iPhone 15系列将成为近两年升级最大的iPhone，因此不少果粉都在期待着iPhone15能早些到来。但今日的一份爆料可能会给大家泼上一盆冷水，因为iPhone系列手机要涨价了。

4月27日消息，据海外知名爆料博主Revegnus透露，iPhone 15系列中标准版机型的生产成本将增加12%，Pro版本的成本则将增加达20%，成本的较大幅度增加，很有可能导致iPhone15系列全线涨价。

Revegnus还表示，iPhone 15 Pro系列涨价的主要原因是，由于台积电代工价格的上涨。众所周知，苹果承包了今年下半年台积电3nm工艺的产能，iPhone 15 Pro要用的新款A17处理器就采用台积电3nm工艺制造，由于3nm是新工艺，所以代工费比4nm贵了很多，这才导致iPhone 15 Pro系列的物料成本出现上涨。

而至于iPhone 15系列标准本成本上涨则源于硬件规格的升级，苹果预计将为其配备灵动岛功能，处理器也将升级为A16，而且同样也会使用USB-C接口。因此，即便iPhone 15标准版没有使用A17芯片，成本也增长了不少。

而在我那看来，除了芯片代工、硬件规格升级导致了iPhone15系列的成本上涨，非常旺盛的市场需求也给苹果提供了涨价空间。由Counterpoint Research发布了的2022年全球手机单品销量TOP 10显示，2022年全球畅销手机前10款机型苹果就占据了8款，排在第一的则是iPhone 13。

事实上，早在今年早些时候就传出了iPhone 15系列将涨价的消息，苹果CEO库克在回应涨价会不会导致销量下滑的相关问题时，他表示并不担心这个问题，而且果粉对iPhone的忠诚度很高，消费者愿意为最好的手机支付更高的价格。

最重要的是，苹果一向十分看重营收和利润，所以当其想要保持利润不下降，势必会将这部分成本转嫁给消费者，这就是说，iPhone 15系列将全面涨价，消费者只能提高预算去购买最新的iPhone。

结合目前的爆料来看，iPhone 15系列将继续提供四款机型，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Ultra，Pro版本的两款机型将进行多项升级，搭载最新的A17处理器，升级4800万主摄并独占潜望式长焦镜头，将带来无与伦比的6倍光学变焦能力，同时还将采用钛合金中框、固态按键等等，进一步提高屏幕亮度，达到2500尼特，内存会升级到8GB。

新一代iPhone 15系列预计在9月份就会和我们见面，至于最终会不会涨价，我们一起等待吧!