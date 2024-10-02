OriginOS 5系统亮点揭秘：流畅度再升级，AI功能更强大

【天极网手机频道】近日，vivo官宣将于10月10日10点在深圳国际会展中心正式举办2024 vivo开发者大会，届时，vivo全新系统OriginOS 5将正式亮相。OriginOS作为vivo基于Android系统开发的全新智能手机操作系统，自2020年11月18日首次发布以来已经经历了多个版本的迭代，每一代OriginOS都为用户带来了不同的惊喜和便利。

OriginOS 1.0以其独特的“华容网格”设计，让用户可以根据自己的喜好和使用习惯自由调整图标的大小和布局，同时提供了丰富的原子组件，让用户无需打开应用就能在桌面完成相关操作，大大提升了日常使用的便捷性。

OriginOS Ocean则进一步强化了系统的智能性，通过原子通知功能，智能提取关键词并以“胶囊”的形式显示在状态栏，让用户能够一目了然地看到重要信息，再也不用担心错过重要消息。同时，全新的Origin锁屏设计，让用户能够随意设置快捷图标，通过拖拽操作快速打开应用，进一步提升了操作效率。

到了OriginOS 3，系统更是深入底层，将传统Linux的公平调度改写为不公平调度，前台应用优先分配算力，大幅提升了多任务场景下的前台流畅度。此外，还引入了“原地复活机制”，当后台应用被系统清理后，再次打开时能够恢复到之前的界面，实现任务无缝衔接。

OriginOS 4则在性能上进行了全面升级，加入了不公平调度2.0和“虚拟显卡”，为动效开辟专属通道，从根源上解决了传统安卓动效架构导致的卡顿问题。同时，基于vivo自研蓝心大模型的“蓝心小V”也带来了更加智能的对话和生成能力，让用户能够更轻松地管理日常事务。

根据官微透露的信息来看，即将发布的vivo OriginOS 5将会在AI能力和流畅度方面发力。OriginOS 5在AI大模型技术通过深度学习用户的使用习惯与偏好，系统能够为用户提供更加个性化的服务和建议。例如，在图像处理方面，AI算法能够根据场景自动调节相机参数，确保每一张照片都能达到最佳效果。

同时，智能助手“蓝心小V”也进行了全面升级，它不仅拥有超拟人的音色，还具备强大的跨文化交流能力。用户可以通过语音指令轻松完成各种操作，如查询天气、设置提醒、播放音乐等。更为关键的是，“蓝心小V”在OriginOS 5中实现了深度内置，不再像此前一样感觉像是第三方APP。例如，当用户询问附近餐厅时，“蓝心小V”不仅能提供推荐列表，还能直接完成订座等后续操作，让用户无需再手动切换应用或进行复杂的操作流程;“小V圈搜”功能一圈即搜，轻松圈选就可知道答案。除此之外，OriginOS 5还创新性地推出了“原子岛”功能，通过简单的拖拽操作，用户就能轻松完成日程安排、商品购买或是导航等多种任务。



OriginOS 5还优化了重载场景的使用体验，通过引入“虚拟显卡2.0”功能，系统能够优化触控到反馈的全链路体验，让用户在使用大型应用或游戏时能够感受到更加流畅的操作体验。

vivo OriginOS 5不仅是对前几代系统的全面升级，更是对未来智能手机系统发展方向的一次新探索。通过深度的AI算法，OriginOS 5将会实现对用户意图的精准理解与预测，为用户带来更加智能化、便捷化的使用体验。