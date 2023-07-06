vivo X90s强劲性能持续满血在线，携限定配色清爽一夏

【天极网手机频道】vivo X90s作为主打影像的直屏轻薄机已正式在线上线下各平台门店开售，凭借巅峰级专业移动影像、天玑9200+旗舰芯+V2芯片的双芯协同优化性能算力以及独具匠心的产品设计语言引领起智能手机市场潮流。

vivo X90s搭载的是天玑9200+旗舰芯，采用第二代台积电4nm制程和新一代ARM V9架构，拥有行业最强的3.35GHz X3超大核以及3.0GHz A715大核，标配LPDDR5+UFS4.0，最高可选12GB大内存+512GB大存储组合，为用户带来顶配性能铁三角，让极致性能和流畅高帧游戏体验兼得。除了核心SOC外，vivo自研的V2芯片同样继承了上一代“一芯二用”的特性，主要侧重于超强插帧、图像处理单元、超高速缓存、超高能效比等方面的提升，配合4313mm2超广域冰原散热系统，能够最大程度释放自身性能的同时在功耗方面也能有所控制，从而实现稳帧低耗的性能体验。

性能水平提升的同时，vivo X90s的屏幕素质也进行了优化。屏幕方面，vivo X90s搭载了一块6.78英寸京东方Q9 超视网膜护眼屏，支持120Hz刷新率，最高2160Hz PWM高频调光，能够缓解减轻屏幕闪烁造成的视觉疲劳，缓解眼部压力，顺眼更护眼;新一代Q9发光材料，峰值亮度达到1300nit，屏幕显示更亮更清晰，同时还具备HDR10+等特性，并且已通过SGS护眼认证。简单来说，这块屏幕不仅带来超强色准与流畅体验，还兼顾护眼，足以带来前所未有的视觉享受。

外观设计上，vivo X90s延续了vivo X90系列的设计语言，采用源自斐波那契数列的黄金比例分区设计，缎带云阶将上方的镜头模组与下方区域分开，实现均衡、协调的视觉效果。缎带云阶灵感来自于保时捷贯穿式的尾灯设计，通过缎带光刻工艺呈现出“Xtreme Imagination”的字样，上方镜头模组采用“大眼眸”一体化镜头设计，内嵌的四颗镜头设计以对称排列，再次强化机身一体化镜头感，以更简洁的方式体现专业影像实力。除了华夏红、告白以及至黑配色之外，青漾作为vivo X90s首发且独具的创新配色，借鉴中国传统文化中时常出现的青绿色，为炎炎夏日带来一抹清新、清爽的亮色，也让更多年轻人感受到中国传统色彩的魅力。

影像方面，vivo X90s后置配备了5000万像素VCS IMX866大底主摄+1200万像素超低畸变超广角镜头+1200万像素50mm定焦人像镜头组成的三摄影像模组。其中，IMX866大底主摄为1/1.49英寸，同时全球首发VCS仿生光谱技术，实现了从“进光量”到“进光质”的质变，无论是信噪比还是色彩都获得不小的提升。另一方面，vivo X90s内置的自研芯片V2，相比前代的V1和V1+，通过对芯片架构的重构，V2的算力迎来大幅度提升，让X90s的影像表现和显示素质更加优异。

此外，vivo在X90s上原生首发vivo质感色彩，为用户带来了色彩更浓郁，饱和度更高、对比更强烈的专业级影像体验，无论街拍、肖像，还是生活记录、静物小品，都能体验到vivo质感色彩带来的类胶片影像效果。

基于vivo X90s高效的散热系统、出色的功耗控制以及等效4810mAh的大电池+120W双芯闪充的充电续航组合的优势，vivo X90s的续航水平也是相当不错。在超快模式下充电，10分钟可充至50%的电量，完成充电仅需27分钟。

此次全面升级vivo X90s不仅为用户带来了更快、更强、更稳的旗舰性能和通信体验，全新的vivo质感色彩也将为用户带来更具人文情感的影像表现和更丰富的影像表达选择，开启旗舰影像质感色彩新时代。目前新机正在热销中，炎炎夏日中手握vivo X90s限定青漾配色，让今年的夏天一看就很清爽。