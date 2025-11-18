OPPO Reno15 ÏµÁÐÕýÊ½·¢²¼£¬³±Á÷Êµ¿öÍæ·¨¡°³¬³öÈ¦¡±
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿2025 Äê 11 ÔÂ 17 ÈÕ£¬³É¶¼¡ª¡ªOPPO ÕýÊ½·¢²¼È«ÐÂÒ»´ú Reno15 ÏµÁÐÊÖ»ú¡£×÷Îª³±Á÷ÓëÊµ¿öÕÕÆ¬ÒýÁìÕß£¬Reno15 ÏµÁÐÐÐÒµÊ×·¢È«Ï¢¹â¿Ì¹¤ÒÕ£¬´øÀ´È«ÐÂ¡°ÐÇ¹âºûµû½á¡±ÅäÉ«£¬Æ¾½èËÄÖ÷Éã³¬ÇåÓ°ÏñÏµÍ³Óë´´ÐÂÐÔµÄÊµ¿öÍæ·¨£¬´òÔì¡°³¬³öÈ¦µÄÊµ¿öÉñ»ú¡±£¬ÎªÄêÇáÓÃ»§¼ÇÂ¼Éú»î¡¢½âËø×ÔÓÉ´´×÷Ìá¹©ÁË¸ü¾ßÉúÃüÁ¦µÄÐÂÌåÑé¡£Í¬Ê±£¬Reno15 ÏµÁÐÔÚÖ±²¥ÌåÑé¡¢ÓÎÏ·ÐÔÄÜ¼° AI ÏµÍ³µÈÎ¬¶ÈÈ«ÃæÔ¾Éý£¬ÕæÕýÊµÏÖ³±Á÷Óë¿Æ¼¼µÄÍêÃÀÈÚºÏ¡£
¾«ÖÂÐ¡Ö±ÆÁÉè¼ÆÔÙÍ»ÆÆ£¬ÐÇ¹âºûµû½áÒýÁìÐÂ·çÉÐ
Reno15 ÏµÁÐµÄÉè¼ÆÁé¸ÐÔ´ÓÚÁé¶¯ÉÁÒ«µÄÔË¶¯°ÅÀÙÃÀÑ§£¬½«¡°ºûµû½á¡±ÕâÒ»³äÂúÉúÃüÁ¦µÄ·ûºÅÈÚÈë»úÉí£¬´«µÝ¡°ÏµÉÏºûµû½á£¬µãÁÁ´Ë¿ÌÐÇ¹â¡±µÄÇéÐ÷¹²Ãù¡£ÎªÁËÈÃÕâÒ»Éè¼Æ¸ü¾ß±íÏÖÁ¦£¬Reno15 ÏµÁÐÐÇ¹âºûµû½áÅäÉ«°æ²ÉÓÃÐÐÒµÊ×·¢µÄÈ«Ï¢¹â¿Ì¹¤ÒÕ£¬ÔÚ»úÉí±³²¿´òÔì³öÁ¢ÌåÁé¶¯µÄÂãÑÛ3Dºûµû½áÎÆÀí£¬ÉÁ¹âÉ°¶ÆÄ¤¹´ÀÕ³öÐÇ¹â±¬ÉÁÒø±ß£¬¹âÏßÕÛÉäÏÂÍðÈçÒøºÓÇãÐº£¬ÊµÏÖ¡°½«ÂþÌìÐÇºÓÎÕÓÚÖ¸¼ä¡±µÄÊÓ¾õÌåÑé¡£
Reno15 ÏµÁÐÔÚÏ¸½ÚÖ®´¦Ò²¾¡ÏÔ¾«ÖÂ£¬ÐÇ¹â¾µ×é²»½öÓµÓÐÐÐÒµÁìÏÈµÄÒ»ÌåÀäµñ²£Á§£¬»¹´øÓÐÎ¢Î¢µÄÏ¸ÉÁ£¬¼«Îª¾«ÖÂ;ÐÇ¹âºûµû½áÅäÉ«°æ²ÉÓÃ¸ßÁÁ±ùÍ¸²£Á§±³°å£¬´¥¸ÐË¿»¬;ÖÊ¸Ð½ðÊôÖÐ¿ò¾Ï¸ÄåÅçÉ°´¦Àí£¬ÅäºÏ»úÉíÒ»Ìå³ÉÐÍ¹¤ÒÕ£¬¼æ¹ËÎÕ³ÖÊæÊÊ¶ÈÓë½á¹¹Ç¿¶È¡£Í¬Ê±Ö§³Ö IP66/IP68/IP69 ¼¶Âú¼¶·ÀË®£¬¾«ÖÂÓëÄÍÓÃ¼æµÃ¡£
Reno15 ÏµÁÐÑÓÐø¾«ÖÂÐ¡Ö±ÆÁÉè¼Æ£¬¾«ÖÂÐ¡ÇÉµÄ»úÉí´øÀ´³öÉ«ÎÕ³ÖÊÖ¸Ð£¬µ¥ÊÖ»ØÏûÏ¢²»·ÑÁ¦£¬ÇáËÉÒýÁì¾«ÖÂµÄÉú»î·½Ê½¡£Reno15 Pro ´îÔØÐÐÒµÁìÏÈÕÖÁ 1.15mm µÄ¼«ÕËÄµÈ±ßÖ±ÆÁ£¬ÕýÃæÊÓ¾õ³ÊÏÖ¡°È«ÊÇÆÁ¡±µÄ³Á½þÐ§¹û¡£ÅäÉ«·½Ãæ£¬Reno15 Pro ´øÀ´ÐÇ¹âºûµû½á£¬ÒÔ¼°ÑÆ¹âÖÊ¸ÐµÄÃÛÌÇ½ð¡¢¿ÉÂ¶Àö×ØÈýÖÖÑ¡Ôñ¡£
Reno15 ÔòÍÆ³öÐÇ¹âºûµû½á¡¢¼«¹âÀ¶Óë¿ÉÂ¶Àö×Ø£¬ÆäÖÐ¼«¹âÀ¶²ÉÓÃË«²ãÍ¼°¸¶ÆÄ¤¹¤ÒÕ£¬³ÊÏÖ³ö¼«¹â°ãÊÓ¾õÐ§¹û£¬²»Í¬°æ±¾µÄ¶àÔª³±Á÷ÅäÉ«£¬³ä·ÖÂú×ãÓÃ»§¸öÐÔ±í´ïÐèÇó¡£
ËÄÖ÷Éã³¬ÇåÓ°ÏñÏµÍ³ + È«³¡¾°Êµ¿öÍæ·¨£¬´òÔì¡°³¬³öÈ¦µÄÊµ¿öÉñ»ú¡±
Reno15 Óë Reno15 Pro ¾ù´îÔØÓÉ 2 ÒÚÏñËØ³¬ÇåÖ÷Éã¡¢5000 ÍòÏñËØÇ±Íû³¤½¹¡¢5000 ÍòÏñËØ³¬¹ã½Ç¼°Ç°ÖÃ 5000 Íò³¬¹ã½ÇÉãÏñÍ·×é³ÉµÄÍ¬µµ×îÇ¿ËÄÖ÷Éã³¬ÇåÓ°ÏñÏµÍ³£¬ÎÞ´ÕÊý¾µÍ·£¬È«½¹¶Î¶¼ÇåÎú£¬¸²¸Ç´ÓÔ¶¾°µ½×ÔÅÄµÄÈ«³¡¾°ÅÄÉãÐèÇó¡£
´Ó Reno12 ÏµÁÐÆð£¬Reno Êµ¿ö¹¦ÄÜ±ã³ÖÐøµü´ú½ø»¯£¬Ã¿Ò»´ú¶¼ÔÚÈÃ¶¯Ì¬Ó°Ïñ¸üÉú¶¯¡¢¸ü¾ß´´ÔìÁ¦¡£´Ë´Î Reno15 ÏµÁÐÐÐÒµÊ×·¢ ¡°³öÈ¦Êµ¿öÆ´Í¼¡±£¬³¹µ×´òÆÆÊµ¿ö´´×÷±ß½ç£¬ÈÃ¾«²ÊË²¼äÕæÕýÔ¾È»ÆÁÉÏ¡£¸Ã¹¦ÄÜÒÀÍÐ OPPO ×ÔÑÐÊÓ¾õ´óÄ£ÐÍÓëÊÓÆµ AI ¼ÇÒäËã·¨£¬ÊµÏÖ¡°Ò»ÅÄ¶þÆ´Èý³öÈ¦¡±µÄ±ã½Ý²Ù×÷¡£ÓÃ»§×ÔÓÉ¹´Ñ¡ 2¨C9 ÕÅÊµ¿öÕÕÆ¬½øÐÐ×éºÏºó£¬ÏµÍ³ÄÜ¹»¾«×¼·ÖÀëÈËÎï¡¢³èÎï¡¢ÍæÅ¼ÄËÖÁ¶¯ÂþÓÎÏ· IP µÈÖ÷Ìå£¬Á¬·¢Ë¿±ßÔµÒà´¦ÀíµÃÇåÎúÆ½»¬¡£Í¬Ê±Ö§³Ö±ß¿ò´óÐ¡ÓëÑÕÉ«µÄ×Ô¶¨Òåµ÷½Ú£¬ÒÔ¼°×î¸ß 4K ³¬ÇåÊä³ö£¬ÈÃÃ¿Ò»ÕÅ¶¯Ì¬Æ´Í¼¶¼¼æ¾ßÐðÊÂÕÅÁ¦ÓëµçÓ°¼¶ÖÊ¸Ð£¬ÕæÕý½âËøÊµ¿ö´´×÷µÄÈ«ÐÂ¿ÉÄÜ¡£
Õë¶ÔÄêÇáÈËÏ²°®µÄ³±Á÷ÅÄÉã³¡¾°£¬Reno15 ÏµÁÐ»¹ÓÅ»¯ÁË¶àÏîÊµÓÃÍæ·¨¡£¡°³¬¹ã½ÇÊµ¿ö×ÔÅÄ¡±´øÀ´ 0.6X ½¹¶ÎµÄ FOV100¡ã ³¬´óÊÓÒ°£¬ÇáËÉÊµÏÖ¡°ÈËÐ¡¾°´ó¡±¹¹Í¼£¬¸æ±ð´«Í³×ÔÅÄÊµ¿ö¡°´óÍ·ÕÕ¡±¾ÖÏÞ;¡°CCD ÉÁ¹âÊµ¿ö¡±ÅäºÏÍ¬µµÁìÏÈµÄ³¬ÁÁÖÇÄÜÉÁ¹âµÆ£¬¾«×¼ÄÃÄó¸´¹ÅÉóÃÀ£¬°µ¹â»·¾³ÏÂÒ²ÄÜ¶¨¸ñÇåÎúÈËÏñ¡£´ËÍâ£¬¡°4K Êµ¿öÒ»ÅÄ¶à³ö¡±¿ÉÔÚÂ¼ÖÆÊÓÆµÊ±Í¬²½Éú³ÉÊµ¿öÕÕÆ¬;¡°Ç°ºóÍ¬ÅÄÊµ¿ö¡±Ôò½â¾öÅÄÉãÕß¡°È±Ï¯¡±Í´µã£¬³ÉÎª×·ÐÇ¡¢ÂÃÅÄ¡¢¾Û»áµÄ±Ø±¸¹¤¾ß;¡°¶àÉ«²¹¹âÊµ¿ö×ÔÅÄ¡±ÔòÖ§³ÖÐ¡ºìÊéÈÈÃÅ²¹¹âÉ«µ÷½Ú¼°Ç°ÖÃÆÁÄ»´òÉÁ£¬°µ¹â×ÔÅÄÒ²ÄÜ get ·ÕÎ§¸Ð¡£
Reno15 ÏµÁÐ³ÖÐøÒýÁìÊµ¿öÉúÌ¬·¢Õ¹£¬145MB/s ¼«ËÙ»¥´«ÈÃ 1GB Êµ¿öÕÕÆ¬·¢ËÍ½öÐè 7 Ãë£¬Í¬Ê±Ö§³ÖÃÀÍ¼ÐãÐã¡¢Wink APP 2500ÍòÏñËØ³¬ÇåÊµ¿ö·âÃæ±à¼¡¢Ð¡ºìÊé 4K ³¬Çå·¢²¼£¬´ÓÅÄÉã¡¢±à¼µ½·ÖÏíÈ«³ÌÎÞ×è°¡£
ÈíÓ²ÐÍ¬´òÔì¡°³¬ÎÈ³¬ÇåÎúµÄÖ±²¥ÉñÆ÷¡±£¬ÇáËÉÓ¦¶Ô¶à³¡¾°ÐèÇó
Õë¶ÔÖ±²¥³¡¾°£¬Reno15 Pro ÒÔÎÈ¶¨¿ª²¥¡¢¸ßÐ§ÒýÁ÷ÎªºËÐÄÊµÏÖÈ«Î¬¶ÈÓÅ»¯¡£Reno15 Pro ÊµÏÖÇ°ºó³¬ÎÈ·À¶¶£¬Ç°ÖÃ¶¨ÖÆ 100¡ã ³¬¹ã½Ç¾µÍ·»º½â¶¶¶¯£¬ºóÖÃÖ÷Éã OIS ¹âÑ§·À¶¶Éý¼¶±Õ»·Âí´ï£¬ÓÐÐ§ÒÖÖÆ¾µ×éÕñ²ü£¬×ß²¥¸úÅÄÇåÎúÁ÷³©¡£
Reno15 Pro ÊÕÒôÐ§¹ûÊµÏÖ×¨Òµ¼¶ÌáÉý£¬ÔÉúÈýÂó¿Ë·çÕóÁÐÅäºÏ×ÔÑÐ½µÔëËã·¨£¬¿ÉÓÐÐ§¹ýÂË»·¾³ÐúÄÖµÈ¸ÉÈÅ£¬»§Íâ³¡¾°Ö÷²¥ÊÕÒôÒÀ¾ÉÇåÎú¡£³¬±ã½ÝµÄÍ¬µµ¶À¼Ò¡°AI Ö±²¥¸ß¹âÇÐÆ¬¡±¹¦ÄÜ£¬Ò»¼ü»ØÂ¼ 60 Ãë 1080P ¸ß¹âÆ¬¶Î£¬ÇáËÉ»ñµÃ¾«»ªÇÐÆ¬¡£
Ðøº½ÓëÍøÂçÊÇ±£ÕÏ³¤Ê±¼äÎÈ¶¨Ö±²¥µÄ±ØÒªÌõ¼þ£¬Reno15 Pro ÄÚÖÃÎåÄêÄÍÓÃ´óµç³Ø£¬ 6 Ð¡Ê±À¶¹âÖ±²¥£¬´îÅä 80W ÓÐÏßÉÁ³ä¿É¿ìËÙ²¹ÄÜ;Ö±²¥ÅÔÂ·¹©µçÉè¼Æ¼æ¹Ë±ß³ä±ß²¥£¬·¢ÈÈ¸üµÍ¡¢µç³Ø¸ü½¡¿µ¡£É½º£Í¨ÐÅÔöÇ¿Ë«Ð¾ÔòÖÇÄÜ¸ÐÖªÍøÂç×´¿ö£¬¶¯Ì¬ÔöÇ¿ÐÅºÅÊÕ·¢ÄÜÁ¦£¬ÈõÍø»òÈË¶à³¡¾°ÏÂÒ²ÄÜÁ÷³©¿ª²¥¡£
ÓÎÏ·ÌåÑé³Á½þ¸ÐÀÂú£¬³¬Çå·ÖÏíÐã³ö¸ß¹âÊ±¿Ì
OPPO Reno15 ÏµÁÐÒÔ¡°³¬Çå»ÖÊ¡±Óë¡°³¬Çå·ÖÏí¡±£¬ÎªÄêÇáÓÃ»§´òÔì³Á½þ¸ÐÀÂúµÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£Reno15 ÏµÁÐ´îÔØ×ÔÑÐ³¬¼¶ HDR ¼¼Êõ£¬¸ß¹â¸üÁÁÑÛ£¬Ã÷°µ¸üÇåÎú¡£×ÔÑÐ³¬¼¶Ö¡ÂÊÔöÇ¿¼¼Êõ£¬Í»ÆÆÓÎÏ·ÔÊ¼Ö¡ÂÊÏÞÖÆ£¬ÖÁ¸ß 120 Ö¡£¬ÓÎÏ·¼¤Õ½³¡¾°¸üË¿»¬¡£
´ËÇ°±¸ÊÜºÃÆÀµÄÓÎÏ·Êµ¿öÕÕÆ¬Ò²ÔÙ¶ÈÉý¼¶£¬¡°1080P ³¬ÇåÓÎÏ·Êµ¿ö¡±ÇåÎú¶È·±¶£¬»ÃæÏ¸½ÚÓëÓÎÏ·ÔÉùÍ¬²½¼ÇÂ¼£¬ÈÃ·ÖÏí¸ü¾ßÁÙ³¡¸Ð¡£¡°1080P ³¬ÇåÒ»¼ü»ØÂ¼¡±Ö§³Ö 30 ÃëÉÁ»ØÂ¼ÆÁ£¬Éñ²Ù×÷¡¢Ãû³¡Ãæ²»ÔÙ´í¹ý¡£
´ËÍâ£¬ Reno15 ÏµÁÐ´îÔØÌìçá 8450 Ð¾Æ¬£¬´îÅäÈ«ÃæÉý¼¶µÄ³±Ï«ÒýÇæ£¬ÔÚÐÐÒµÁìÏÈµÄÄÉÃ×±ù¾§É¢ÈÈÆ¬Óë¸ßµ¼ÈÈ±ù·âÊ¯Ä«É¢ÈÈÌùÐÍ¬¹¤×÷ÏÂ£¬ÓÎÏ·¾ÃÍæÒ²Á÷³©¡£
ColorOS 16 ¼Ó³Ö£¬AI ¸³ÄÜÄêÇáÖÇ»ÛÉú»î
Reno15 ÏµÁÐ´îÔØÈ«ÐÂ ColorOS 16 ²Ù×÷ÏµÍ³£¬AI ¹¦ÄÜ¾«×¼ÌùºÏÄêÇáÓÃ»§ÐèÇó£º¡°¶¯Ì¬¾°Éî±ÚÖ½¡±ÈÃ°®»úÃë±ä¡°×·ÐÇÈËÍ´»ú¡±;¡°AI Êµ¿ö±ÚÖ½¡±Ö§³Ö½«¾²Ì¬Í¼Æ¬×ª»¯Îª¶àÖÖ·ç¸ñµÄ¶¯Ì¬±ÚÖ½;¡°AI Êµ¾°¶Ô»°¡±ÊµÏÖ¡°Ò»Ö¸¼´´ð¡±£¬¹ä½Ö²éÑ¯¡¢³ö¹ú·Òë¡¢ÂÌÖ²Ê¶±ðµÈÐèÇó¾ù¿ÉÊµÊ±ÏìÓ¦;¡°Ð¡²¼¼ÇÒä¡±Ôò¸²¸ÇÈ¡²ÍÂë¡¢ÕËµ¥¡¢ÊÓÆµÕªÒªµÈ³¡¾°£¬¸ßÐ§½â¾öËéÆ¬»¯¼ÇÂ¼Í´µã¡£
ÉúÌ¬·½Ãæ£¬Reno15 ÏµÁÐÊµÏÖÁËÓëÆ»¹ûµÄ¿çÉúÌ¬»¥Áª£¬Ö§³ÖÍ¨ÖªÍ¬²½¡¢¶à´°Í¶ÆÁµÈ¿çÖÕ¶ËÎÞ·ìÌåÑé£¬È«·½Î»Âú×ã¶àÉè±¸°ì¹«ÓéÀÖµÄÐÍ¬ÐèÇó¡£
È«ÐÂ Reno15 ÏµÁÐ 11 ÔÂ 21 ÈÕÕýÊ½¿ªÊÛ
OPPO Reno15 Pro Ìá¹©ÐÇ¹âºûµû½á¡¢ÃÛÌÇ½ð¡¢¿ÉÂ¶Àö×ØÈýÖÖÅäÉ«£¬12GB+256GB°æ±¾¶¨¼Û 3699 Ôª;12GB+512GB °æ±¾¶¨¼Û 3999 Ôª;16GB+512GB °æ±¾¶¨¼Û 4299 Ôª;16GB+1TB °æ±¾¶¨¼Û 4799 Ôª¡£
Reno15 Ìá¹©ÐÇ¹âºûµû½á¡¢¼«¹âÀ¶¡¢¿ÉÂ¶Àö×ØÈýÖÖÅäÉ«£¬12GB+256GB °æ±¾¶¨¼Û 2999 Ôª;12GB+512GB °æ±¾¶¨¼Û 3299 Ôª;16GB+256GB °æ±¾¶¨¼Û 3299Ôª;16GB+512GB °æ±¾¶¨¼Û 3599 Ôª;16GB+1TB°æ±¾¶¨¼Û 3999Ôª¡£
Reno15 Pro ºÍ Reno15 ÏÖÒÑ¿ªÆôÏßÉÏÏßÏÂÈ«ÃæÔ¤¶©£¬11 ÔÂ 21 ÈÕÈ«ÇþµÀÕýÊ½¿ªÊÛ¡£ÓÃ»§¿ÉÇ°Íù OPPO ¹Ù·½ÊÚÈ¨ÌåÑéµê¡¢¾©¶«Ö®¼Ò£¬ÒÔ¼°ÆäËüÏßÏÂÊÚÈ¨ÇþµÀ¡¢¸÷´óµçÉÌÆ½Ì¨¹ºÂò¡£
´ËÍâ£¬Reno15 ÏµÁÐ»¹ÓÐÒ»¿î¾µäÈëÃÅÖ®Ñ¡¡ª¡ªReno15c Ò²½«ÓÚÏÂ¸öÔÂÕýÊ½ÁÁÏà£¬Í¬ÑùÓµÓÐ Reno ³±Á÷Éè¼Æ¡¢Êµ¿öÌåÑéÓë¸öÐÔ AI£¬²¢Ìá¹©ÐÇ¹âºûµû½á¡¢¼«¹âÀ¶ÅäÉ«£¬ÈÃ¸ü¶àÓÃ»§ÇáËÉÓµÓÐ³±Á÷¿Æ¼¼ÌåÑé¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â