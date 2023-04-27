手游版FSR？高通推出骁龙游戏超级分辨率技术，极大提升游戏画质！

【天极网手机频道】为了提升游戏帧率，在PC平台AMD和英伟达都曾推出自己的游戏性能提升技术FSR和DLSS。随着手游越来越多被玩家所接受，手游性能也成为玩家关注的重点。为提升手游画质和帧率，高通正式推出骁龙游戏超级分辨率技术，简称GSR。

据悉，骁龙游戏超级分辨率技术是一项能够提升安卓手机游戏画质和帧率的新功能，同时还能延长手机电池续航。GSR技术是高通骁龙精英游戏的一部分，该平台为手机游戏提供了许多桌面级的游戏特性，包括144帧每秒的超高刷新率、真正的10位HDR色彩、实时硬件加速光线追踪、对最新虚幻引擎5的支持等等。

在PC领域，AMD显卡采用FidelityFX Super Resolution技术，简称FSR，也就是超级分辨率锐化。这是一类提高视频或图像分辨率和质量的算法，在视频编辑以及图像领域，超分辨率十分常见。例如一些老照片、老电影的修复都会用到此项技术。在游戏领域，随着硬件分辨率的越来越高，加上光追技术的成熟，对于硬件设备的需求也越来越高。想要以原生分辨率来稳定运行游戏，会给硬件造成巨大的压力，而FSR技术的初衷就是以低分辨率运行这些游戏，同时通过超分辨率技术使其适应高分辨率的屏幕，用少量的画质损失带来可观的帧数提升。

而英伟达的DLSS 3.0技术则是采用了不同的方案，DLSS全称Deep Learning Super Sampling深度学习超采样技术，是英伟达显卡上的独占技术。这项技术强大在于其使用了AI计算能力，基于英伟达显卡的Tensor Core加速，并且通过深度学习和计算，用低分辨率的输入来准确预测更高分辨率输出的过程。

DLSS 3.0则是在前代的基础上，采用光流法直接运算出完整的中间帧，突破CPU的渲染瓶颈，从而让显卡迈入“AI完全渲染游戏画面”的时代。不同于AMD FSR技术的单帧超采样，DLSS 3.0使用光流加速器计算每个像素的运动方向，从而计算出两帧画面中原本不存在的中间帧画面，来实现帧数的翻倍。

官方宣称，DLSS 3.0技术仅需显卡运算1/8的画面，而另外的7的画面则是由AI生成，如此一来英伟达显卡就能实现将1080P60帧的游戏画面超采样+插帧至4K120帧，帧率和分辨率都能获得成倍提升，同时突破CPU渲染上限。

高通的GSR技术则是一种单通道空间感知超分辨率技术，由高通骁龙工作室开发，能够在保证最佳性能和节能的同时，实现最佳的超级画质提升。但手机平台往往没有桌面级显卡如此强大的CPU性能和显卡性能，无法通过庞大的算力来预渲染下一帧游戏画面。因此，GSR技术基于范围的动态缩放，针对骁龙Adreno图形处理器进行专项优化，与其他移动设备上的画质提升方案相比，GSR技术能够实现性能提升2倍。

也就是说，GSR技术可以将低分辨率的游戏画面通过智能算法提升到高分辨率，以此降低手机GPU渲染压力。如此一来，原来1080P分辨率的游戏就能以4K分辨率的画质呈现，同时不会损失画面细节和锐度。在此基础上，原先30帧的游戏画面也能提升至60帧，让整个画面更加流畅。同时GPU得以解放也有助于降低手机功耗与发热，最大程度延长手机续航，从这一方面来看，高通的GSR技术可谓是手游硬件技术一次巨大进步。

高通透露，目前已经有多款正在开发中的游戏将支持GSR技术，包括《使命召唤：战区移动版》、《梦幻新诛仙国际服》、《重返帝国》以及《逆水寒手游》等等。未来玩家们能够在移动设备中获得更加高质量的游戏体验，同时规避续航和散热带来的负面影响，极大提升玩家体验，有望终结如今手机端硬件无法支撑3A级手游流畅运行的现状。