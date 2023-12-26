旗舰功能下放！华为nova12系列发布，麒麟处理器、卫星通信、昆仑玻璃加持

【天极网手机频道】12月26日下午的问界M9及华为冬季全场景发布会上，华为nova 12系列手机正式发布，售价2999元起，分为nova 12 Ultra，nova 12 Pro，nova 12三款机型。

华为nova 12 Ultra的升级巨大，拥有 12 号色、耀金黑、烟云灰三款配色，采用一体化素皮压花工艺，后置镜头采用全新精致星耀环设计。

发布会中重点介绍了自拍方面的表现，华为nova 12 Ultra拥有两颗前置镜头，一颗为6000万像素的广角追焦镜头。另一颗为800万像素的人像特写镜头，该镜头拥有2倍的原生焦段，而且可以通过数码变焦的方式实现5倍的特写放大。

在影像算法方面，华为nova 12 Ultra配有XD Portrait达芬奇人像引擎，支持原生、质感、妆感3种色彩模式。

后置镜头方面，华为nova 12 Ultra的主摄像头升级到第二代可变光圈结构，拥有6组曲线叶片和18个边，支持多党光圈调节，光圈全开时能够带来自然的背景虚化效果，光圈闭合时可以拍出星芒，玩法进一步丰富。CMOS传感器部分拥有5000万像素，采用了RYYB色彩算法，能够在相同场景下获得更大的感光表现。

除了可变光圈的RYYB相机下放之外，华为nova 12 Ultra还支持双向北斗卫星消息，能够在没有信号的环境下实现文星消息的发送和接收。

而且nova 12 Ultra也配备了第二代昆仑玻璃，防刮和耐摔性大幅提升，整体的可靠性有保障。

其余配置方面，华为nova 12 Ultra的屏幕支持2160Hz高频PWM调光，相比于普通的OLED屏幕会更加护眼，正面采用了华为Mate60 Pro类似的中置挖孔加四面微曲面的设计。处理器方面根据线下实体店先锋计划中已拥有该手机的用户爆料，为降频版的麒麟9000S处理器，命名为麒麟9000SL。

华为nova 12 Ultra起步配置12+512G版本售价为4699元，小编觉得这次诚意还是挺足的。

华为nova 12 Pro拥有 12 号色、耀金黑、樱语粉、樱语白 4 款配色，其中樱语粉配有心钥套装，采用特殊礼盒设计。

整体的设计以及影像系统都延续了华为nova 12 Ultra的规格，前置双摄，可变光圈RYYB镜头，北斗双向卫星消息，100W快充等等功能都一并支持。

不同的地方在于华为nova 12 Pro并没有配备第二代昆仑玻璃，处理器根据线下实体店先锋计划中已拥有该手机的用户爆料，为全新设计的麒麟8000处理器，详细的性能表现还需要后续进一步体验。

华为nova 12 Pro起步配置12+256G版本售价为3999元，与华为nova 12 Ultra的最低售价差了700元。同配置12+512G下两台手机的价格差别只有300元，小编个人建议还是尽量一步到位入手Ultra版本。

华为nova 12标准版采用了直屏设计，机身比较纤薄，属于一台小巧轻便的手机。在配置方面较nova 12 Pro和nova 12 Ultra有较大区别，不过充电功率维持了100W。根据线下实体店先锋计划中已拥有该手机的用户爆料，华为nova 12并没有采用麒麟处理器，转而采用高通骁龙778G 4G芯片。虽然该芯片能为华为nova 12带来更好的续航表现，但也意味着5G网络的缺失。

总的来说，小编认为这次的华为nova 12系列是nova历史上提升幅度最大的一次更新。尤其是华为nova 12 Ultra，不仅采用了麒麟9000SL处理器，第二代昆仑玻璃以及北斗双向卫星通信这些以往华为旗舰机才有的功能，而且在影像能力的表现上更进一步。同时价格相比于同系列的其他机型，显得性价比十足。综合来说，华为nova 12 Ultra是目前华为生态中最值得购买的中高端手机。