2023年Q1国内手机数据出炉，苹果再成国内霸主，华为呈回归迹象

【天极网手机频道】4月27日，市场调查机构 Counterpoint Research 公布了 2023 年第 1 季度中国智能手机报告，销售额同比下降 5%，环比增长 10%。而具体到手机厂商方面，可谓有人欢喜有人愁，苹果成为最大赢家，华为也有回归的迹象，但其他国产手机厂商市场份额均有下滑。

报告显示，2023年第一季中国市场智能手机的总出货量为6760万部，成为2013年以来最差的一次。苹果在国内第一季度的销量为1330万部，市场份额提升6%，达到了19.9%;OPPO排在第二，第一季度的销量为1260万部，销量整体下滑3个百分点;排在第三位的是vivo，销量整体下滑15%，为1130万部;荣耀第四，小米第五，销量分别为1500万部和850万部，荣耀下滑了18%，小米下滑了14%。

值得一提的是，华为出现了回归的迹象，销量提升了41%，份额在9.2%，对比排在第五的小米，只有4.4%的份额差距。另外，除了以上手机厂商，其他手机厂商的销量也是呈上涨的势态。

从今天这份报告来看，苹果已经完全攻占了国内智能手机市场，无论是总体销量，还是市场份额，又或是高端市场手机，苹果都是排在了第一位。需要说明的是，苹果iPhone本季度占比达到19.9%，这是自2014年以来占比最高的季度，而销售额也创下了 2015 年以来新高。

至于iPhone在本季度市场份额和销售额双双上涨的原因，我认为或许还与苹果开启了“价格战”有直接的联系。根据相关消息表明，从今年的4月份开始，苹果对iPhone进行了全线的价格下调，第三方电商平台中的iPhone11手机价格降了1600元左右，这样的价格比一些国产手机都要来得划算，从而影响了国产手机的销量。

事实上，苹果向来都擅长打价格战。iPhone 新机刚发布时价格一般都是很高的，经过时间的洗礼，又或随着新款iPhone 的上市，旧机型就会出现跳水，但大家都知道即便是旧款iPhone在使用体验上也不比当下流行的安卓手机差，所以一旦iPhone降价，都会引发一波疯抢。

本次报告最大的看点还是华为有了回归迹象。整个数据无不表明，目前整个国内智能手机市场是处于下滑状态，各大国产手机厂商的日子都不大好过，但同比来看，只有苹果和华为实现了增长，而且华为销量增长到了41%，在大环境如此不利的当下，取得这样的成绩是在可喜可贺。

今年以来，华为展开了多场新品发布会，新机发布节奏非常的紧凑，进入2023年以来发布了包括华为年度旗舰P60系列、华为Mate X3、华为 nova11系列、华为畅享60X、华为手环8等等，节奏明显加快了，中低端的布局也完善了，而从新品的完成度、规模、供货、技术的落地等方面来看华为已经全面复苏。华为Mate60将成为今年下半年的重头戏，结合目前的爆料，解决5G问题的可能性非常大，而大家对这款手机的期待也是越来越强烈。

总而言之，当下的中国手机市场已经苹果被拿捏，好在华为已成呈现出回归迹象。在我看来，2023年对华为来说绝对是里程碑式的一年，让我们一起期待华为度过寒冬，重新崛起!