Çá±¡ÕÛµþÓ°Ïñ²»Í×Ð­£¡OPPO Find N3¶¨µµ10ÔÂ19ÈÕ

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2023-10-13 15:41:42 ×÷Õß£ºÃ«Ã«

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OPPO Find N3(16GB/512GB/5G°æ)

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  • ·Ö±æÂÊ£º1920¡Á1792
  • CPUÐÍºÅ£º¸ßÍ¨ æçÁú8+ Gen1
  • 5GÖÆÊ½£ºÒÆ¶¯5G(NR TDD)/ÁªÍ¨5G(NR TDD)/µçÐÅ 5G(NR TDD)
  • ²Ù×÷ÏµÍ³°æ±¾£ºAndroid 13
  • RAMÈÝÁ¿£º16GB
  • ROMÈÝÁ¿£º512GB
  • µç³ØÈÝÁ¿(mAh)£º4520mAh´óµç³Ø
  • ºóÖÃÉãÏñÍ·£º5000ÍòÖ÷Éã+4800Íò³¬¹ã½Ç¾µÍ·+3200Íò×¨ÒµÈËÏñ¾µÍ·
  • Ç°ÖÃÉãÏñÍ·£º3200Íò
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