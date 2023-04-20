更轻更薄更全面，全能折叠屏旗舰vivo X Fold2正式发布

【天极网手机频道】4月20日，vivo如约举行折叠系列及平板旗舰新品发布会，带来了全新折叠旗舰vivo X Fold2和vivo X Flip，以及vivo Pad2平板电脑等新品。据了解，vivo X Fold2依旧保持「内外兼修」的姿态，在外观设计、性能水平、折叠体验、续航能力等方面均有所建树，足以比肩直板旗舰的体验。

vivo X Fold2此次带来华夏红、天青蓝、弦影黑三款配色，其中「华夏红」配色在原有的“天圆地方”设计理念上，创造性地衍生出“两仪万象”拼接设计。机身整重278g，折叠厚度12.9mm，展开厚度6.07mm。两者相较于上一代均有所优化，真正做到了“减重不减配”的轻薄效果。

vivo X Fold2内屏采用一块8.03英寸三星E6大屏，支持120Hz刷新率、2160*1916分辨率、1800nit峰值亮度、960HzPWM调光等功能。至于6.53英寸的外屏，同样是三星E6材质，具备120Hz刷新率、2520*1080分辨率、1600nit峰值亮度、21:9比例等高素质特性，完全能够媲美直板旗舰的视觉体验。vivo X Fold2坚持采用3D超声双屏幕指纹技术，屏幕解锁快人一步，安全性也更高。

本次的vivo X Fold2除了对应用进行深度适配与优化外，还新增系统级全局悬停、dock栏多任务、PC远控等多项全新功能，再一次提升商务办公的效率，堪称“一款便携生厂力神器”。在系统级全局悬停上，vivo X Fold2并不需要第三方适配，即可实现全域悬停体验，带来了悬停观影、悬停拍摄、悬停视频通话、悬停台历等功能。

而dock栏多任务的设置，同样是为了帮助用户快速调用手机里的应用软件，实现更加高效的办公。此外，vivo X Fold2还提供全链路会议助手、全链路文字编辑助手、跨屏互联、精细化隐私保护等多项功能，用户利用折叠大屏的优势，即可完成对多个文件的处理，由此焕新悬停办公的优异体验。

影像方面，vivo X Fold2搭载5000万像素VCS IMX866主摄、1200万像素 IMX663 AF超广角镜头、1200万像素IMX663 2X AF人像镜头，后置三摄均为蔡司T*光学镜头，能够降低环境光的不良影响，保证成片量与画面效果。

vivo X Fold2主要搭载第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片、LPDDR5X、UFS4.0以及自研芯片V2，配置全面赶超直板旗舰。为了进一步平衡性能与功耗，vivo X Fold2内置行业面积最大的2558平方毫米VC液冷散热、行业导热系数最高的纳米导热凝胶、NTC算法精准检测壳温等软硬件散热技术。续航作为折叠屏手机的痛点，vivo X Fold2搭载的等效4800mAh远航大电池，120W双电芯闪充与50W无线闪充。

售价上，vivo X Fold2售价为8999元（12GB+256GB）、9999元（12GB+512GB），发布会后即刻开启预售，4月28日正式开售。首销期间，购机用户可享最高1500元以旧换新补贴、限时6期分期免息。预定X Fold2同时加购vivo Pad2，还可享限时100元优惠。还有与其适配的80W双口闪充车载充电器，售价为199元，发布后即刻开售。