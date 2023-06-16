锁定折叠屏冠亚军，vivo X Fold2/X Flip连续15天领跑京东618手机竞速榜

今年618，手机市场备受青睐的细分品类中，折叠屏首当其冲。京东和苏宁易购消费数据显示，折叠屏手机实现销量均实现了翻倍增长。其中，vivo X Flip和X Fold2连续实现各平台热卖榜、竞速榜霸榜，稳居销量排名榜首。618临近尾声，本轮折叠屏赛道的市场热战即将结束，vivo旗下的两款大小折叠旗舰凭借实打实的销量，有望成为终极赢家。

截至6月16日，vivo X Flip凭借其时尚的颜值、超越直板机的悬停体验，一举拿下京东618手机竞速排行榜累计榜冠军，并且实现连续15天霸榜。vivo X Fold2则凭借强悍的综合性能体验，位居竞速榜累计榜第二名，位居大折叠品类冠军位置。

作为vivo折叠系列的两款全新旗舰力作，vivo X Fold2和X Flip在市场中的销量表现，有力地证明了其强悍的产品力，获得了消费者的认可。过去，屏幕折痕、性能、续航等基础体验，是阻碍消费者换机折叠屏的主要障碍。而vivo X Fold2和X Flip凭借业界独领的创新科技更好解决了折叠屏手机的诸多痛点，加速了折叠屏成为用户主力机的进程。

京东618手机竞速排行榜累计榜冠军：vivo X Flip

作为主打“颜值+实力”的一款小折叠，消费者用“钱”投票，将vivo X Flip推向最香小折叠的冠军宝座。

vivo X Flip菱紫配色款采用了柔软素皮搭配经典菱格纹理，让手机除了实用更加时尚，而绸金、钻黑则让赢得了很多男性用户的喜爱。影像方面，X Flip采用蔡司光学摄像头，支持手持高清拍、悬停自由拍、DV模式、悬停延时拍等多种拍摄模式，5000万像素VCS仿生光谱大底主摄、OIS光学防抖和多种蔡司镜头包头，配备3.0英寸行业最大横向外屏，娱乐交互、拍照两不误。性能方面，vivo X Flip搭载了第一代骁龙8+芯片，配备4400mAh电池和44W闪充技术，让用户可以畅快使用手机而不用担心电量不足。另外，它还拥有行业唯一的通话防漏音功能，时刻注重隐私保护，是目前市场中“最好看、最好用的小折叠”。

京东618手机竞速排行榜累计榜亚军：vivo X Fold2

消费者选择的综合性能最强的5G大折叠，被vivo X Fold2斩获。其铰链采用自研航空级水滴铰链，平整度较上一代提升约40%，通过40万次TüV折叠无忧认证，让用户使用更加安心。性能方面，vivo X Fold2搭载第二代骁龙8 SPU定制旗舰芯片，与LPDDR5X、UFS4.0共同组成了“性能铁三角”，外加120W双电芯闪充和2558mm2 VC液冷散热、3D超声双屏幕指纹、5G+、Wi-Fi7和无线无损Hi-Fi，让vivo X Fold2综合性能体验一举成为大折叠品类中的佼佼者。

此外，影像方面，vivo X Fold2搭载自研芯片V2，配合与索尼合作定制的5000万像素VCS仿生光谱大底主摄，以及蔡司Cinematic电影模式和4K芯片级“夜视仪”功能，可实现悬停星空等大屏折叠影像体验，无需脚架支撑，一键直出质感大片，也是让人爱不释手。

可以说，今年618，vivo X Fold2和X Flip，有望成为大小折叠的最大赢家，可以说两者都为消费者提供了更好的选择。无论是堆料到顶的配置性能，还是创新折叠体验，都为行业提供了最新范例。