盘点2023第一季度印象最深刻的机型，这才是高端旗舰该有的样子

【天极网手机频道】转眼2023年的第一季度正式过去，在过去的三个月里，手机圈推出了许多新品，而从这些新机来看，国产安卓手机总算是站起来了。下面，就给大家盘点一下2023年已经发布的新机中，有哪些机型给我留下深刻印象，并能被称为手机行业旗舰型的产品。

第一款：华为Mate X3

折叠屏发展到现在，早已不是最初的模样，笨重、脆弱、体验感差等标签被彻底摘除，尤其是华为Mate X3，其通过对内外屏幕、水滴铰链、影像系统等多个核心部件的全方位提升，做到了轻薄如羽翼，又集十项全能黑科技于一身，彻底颠覆了我对折叠屏的认知。

华为Mate X3是华为最新发布的折叠屏旗舰，作为华为旗下第七款折叠屏机型，其可谓是华为折叠屏最新技术的集大成者。华为Mate X3利用创新材料、独家专利、全新一代双旋水滴铰链，实现了全面瘦身减重，轻至239g，折叠态薄至11.08mm、展开态薄至5.3mm，实现了比直屏手机更为轻薄、更为舒适的握持感。

华为Mate X3 内外屏采用足够可靠的昆仑玻璃，使得抗耐摔能力增强至十倍;搭载支持双向北斗卫星消息功能，不仅可以向外界发送信息，更进一步支持消息回复，捅破天的技术再次飞跃;针对信号问题还推出了灵犀通信技术，无论室内室外都能拥有畅快的网络体验。

不止如此，华为Mate X3搭载了超感知XMAGE影像系统，实现折叠屏手机影像能力的大步跨越，首发全新鸿蒙系统，带来更智慧的交互体验。简单来说，华为Mate X3无疑是当下折叠屏市场的标杆之作，当下折叠屏的最优解。

第二款：华为P60系列

作为华为为新一代革命性影像与美学旗舰的华为P60系列，让我对手机美学设计、影像能力有了全新的认识。

一直以来，华为P系列手机在设计美学上就有独特的造诣，而这一次我依然有被惊艳到。华为P60系列采用玲珑四曲屏设计，“凝光之眼”镜头设计格外引人瞩目，十分耀目的全新白色配色――洛可可白更是让很多人都一见倾心。华为P60系列洛可可白配色，以手工制作于背壳中加入天然矿物粉制成，因为每个天然贝母纹理都不可复制，所以每一台华为P60系列“独一无二”的存在。

影像功能也是华为P60系列旗舰的拿手好戏。不同于市面上的其他手机，华为P60系列重新构思并设计了移动影像的系统架构，打造出“超聚光夜视长焦+超聚光主摄+XMAGE影像风格+变焦环”系统，让普通用户也能轻松拍出大片。

最值得一提的是，华为P60系列业界首发超聚光夜视长焦，实现“主摄级”夜景变焦，首创超聚光镜群，F2.1 超大光圈+RYYB传感器，带来领先全行业独一档的夜视长焦能力。无论是超级月色，还是华灯初上的街景，一切属于夜晚的美好，华为P60系列都能轻松捕捉，夜拍能力超乎你的想象。

什么样的手机才能被称为手机行业旗舰型产品？在我看来旗舰手机就是手机厂商本年度最优秀的手机，其在颜值、性能、屏幕、续航、影像等各项硬件配置都达到手机界年度最高标准，而以上两款机型均符合这些标准!