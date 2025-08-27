开学季换机潮优惠享不停，OPPO Reno14系列成Z世代学生党首选

【天极网手机频道】随着开学季临近，学生群体的换机需求迎来高峰，OPPO也正式开启开学季焕新计划，此次活动覆盖高考生及全国在校大学生，即日起至8月31日，完成学生认证即可享受价格直降、赠品、分期免息等五重福利，国补叠加教育优惠与88VIP券，开学装备补上加补，预估2166.65元可入手 Reno14系列机型，适配课堂记录、社团活动、校园娱乐等多场景需求。

OPPO Reno14采用 6.59 英寸超窄边小直屏，提供人鱼姬、半夏绿、礁石黑三种配色。其中，人鱼姬配色采用行业首创双层图案化镀膜工艺，在夏日阳光的照耀下，呈现出“幻彩鱼尾，一机十色”的绚丽效果，握在手中既时尚又舒适，还不易沾染指纹。Reno14 Pro配备 6.83 英寸超窄边直屏，除了人鱼姬配色，还有独占的海芋紫，神秘浪漫，如同夏日校园傍晚的晚霞，为手机增添一抹独特色彩。两款手机侧边大R角设计，配合铝合金边框与 Deco 冷雕工艺，线条流畅，圆润的手感，即使长时间握持拍照、刷视频，也不会感到疲惫。镜头模组的灵动星瞳设计，简约精致，已成为 Z 世代学生群体中的热门选择。

OPPO Reno14全系标配的5000万像素潜望长焦摄像头，其中Reno14的5000万像素索尼主摄与 116°超广角摄像头，满足日常各种场景拍摄;Reno14 Pro 的5000万像素 3.5 倍潜望长焦镜头，在拍摄夏日人像时，能突出人物主体，虚化背景，发丝与肤质细节尽显，随手一拍就是大片;在远处也能清晰捕捉演唱会舞台上偶像的风采，或是记录下远方山峦的壮丽景色;Reno14 Pro 搭载专业级直播降噪技术与自研 EIS 防抖算法，结合主摄 OIS 硬件级防抖能输出稳定流畅的画面。前置5000 万超感光镜头能拍出清晰自然、氛围感十足的自拍。此外，4K视频转实况照片功能，能让你从动态的夏日欢乐校园生活中截取高清精彩瞬间，为回忆增添更多趣味。

性能上，Reno14 搭载天玑8350旗舰芯片，配合 LPDDR5X+UFS3.1存储组合，无论是日常聊天、刷短视频还是玩一些热门手游都能流畅运行;Reno14 Pro 首发天玑8450旗舰芯片，基于台积电第二代 4nm 工艺制程打造，在运行《原神》等高负载游戏时，即使在炎热的夏日也能保持较高帧率稳定运行，新一代天工散热系统，双层石墨 + 5400mm²超大VC 的三层散热材料组合，有效控制手机温度。

续航方面，Reno14内置 6000mAh大容量电池，而Reno14 Pro配备6200mAh大电池，连续12小时在线课程播放后剩余电量达35%以上，可满足全天无插座的“早八满课 + 晚自习”场景;配合不仅支持 80W 超级闪充，课间 15 分钟可充电 50%，解决学生 “充电宝依赖” 痛点，而且还支持50W无线闪充，电池健康引擎支持1600 次充放电循环后容量保持率超 82%，适配长期校园使用需求。

目前OPPO Reno14系列正在热销中，学生群体还可享更多优惠，有兴趣的用户可以在官网或线上线下门店进行了解与购买。