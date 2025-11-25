【天极网手机频道】近日，QuestMobile 发布的《2025年中国AI终端生态发展研究报告》数据显示，OPPO Find X9 Pro强势登顶10月国产旗舰机激活设备数Top3，Find X9系列10月单月激活数据突破74 万台，其中Pro机型占比高达62%，彰显出强劲的市场号召力与用户认可度。

作为OPPO 30周年重磅旗舰，Find X9系列自发布后便热度拉满，正式开售后持续热销，国内上市10天内就创下出货100万的亮眼成绩，成为高端市场的“现象级”产品。

热销势头不仅局限于国内，Find X9系列在海外市场同样表现达到前代的2倍，价格更高的 Pro版本综合销量较前代实现翻倍增长。在东南亚市场，新加坡、泰国等地Pro版销量最高增长至3倍;欧洲市场中，西班牙市场的Pro版本更是供不应求，出现售罄缺货的火爆场景，1299欧元(约合人民币10700元)的定价与苹果旗舰相当仍能逆势热销，印证了其全球竞争力。

Find X9系列的持续热销，源于全维度的旗舰级升级。在影像方面，全系搭载全新哈苏超清四摄影像系统，全球首发全焦段哈苏8K超清照片与4K超清实况照片直出功能，Pro版的哈苏真2亿长焦镜头带来颠覆性画质体验，被OPPO首席产品官刘作虎称为 “万元以内最值得购买的‘相机’”;性能上，全系搭载天玑9500旗舰芯片与新一代OPPO潮汐引擎，配合 7025mAh 起的大电池与长寿算法，兼顾流畅体验与续航表现。同时，首发的 ColorOS 16系统实现6年久用流畅，还支持与苹果设备无缝协同，进一步拓宽了使用场景。

此次Find X9 系列在海内外市场的出色表现，不仅展现了OPPO在高端化转型中的显著成效，更印证了其在影像、性能、系统等核心领域的技术积累。随着全球市场布局的持续深化，OPPO在高端旗舰市场的竞争力将进一步提升。