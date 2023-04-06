最新安卓旗舰性能榜出炉，骁龙 8Gen2再屠榜，OPPO成最大赢家！

【天极网手机频道】Android手机性能榜再次更新，此次榜单不出意外的被高通霸占，甚至可称为屠榜，因为上榜10款机型中仅有一款天玑9200设备。

在4月3日，知名跑分软件安兔兔公布了《2023年3月份安卓旗舰手机性能榜单》，作为游戏手机的红魔8 Pro+被主打影像的高端旗舰OPPO Find X6 Pro打败，痛失第一宝座，后者以133万分的成绩位列第一。

虽说OPPO Find X6 Pro是一款主打影像的机型，但在核心配置上可谓一点也不马虎，这也是它能成为3月最强性能机型的主要原因。OPPO Find X6 Pro搭载目前最强的第二代骁龙8+LPDDR5X+UFS 4.0的黄金铁三角，性能水平达到了业内第一梯队的天花板级别。

这款手机不仅仅是性能调教的十分激进，其他方面的表现同样值得表扬，尤其是影像体验让我十分惊艳。OPPO Find X6 Pro配备有1英寸的索尼IMX989大底CMOS+IMX890的副摄+IMX890大底超广角，升级了悬浮棱镜防抖技术，带来了出色的长焦摄影体验。

在上榜的10款机型中，除了排在第一位的 Find X6 Pro，OPPO上榜的机型还有一加11、OPPO Find X6。其中，一加11上个月还排在了性能榜单的第一名，它以130.2万分的平均成绩排名第三，仅次于专业游戏手机红魔8 Pro+。一加11这款手机算是骁龙8Gen2中价位比较低的，但它在性能方面的表现却是超前的，而像性能三件套、大内存存储这些都有，这无疑体现出了OPPO对芯片的调教能力。

OPPO Find X6便是榜单中唯一一款搭载天玑处理器的机型，其以129万的成绩位列前五。想必大家已经发现，进入2023年以后有关联发科的消息见得越来越少，搭载联发科芯片的新机也是屈指可数，好在OPPO Find X6今天的表现给联发科挽回了一丝体面，有一说一，今年高通的进步是在太大了，这也让联发科略显颓势，天玑9200也不太出彩。

除了OPPO机型，vivo在本次榜单中也有3款机型，包括vivo X90 Pro+、iQOO 11 Pro和iQOO11，分别排在第四、第六和第七位。排在第八的则是Redmi K60 Pro，它的成绩已经逼近iQOO11了;努比亚Z50 Ultra排名第九，这款手机的核心优势是屏下摄像头和高性价比;最后一名是小米13，这个排名也算符合小尺寸旗舰的定位。

总而言之，OPPO和vivo成为了3月性能榜的大赢家，尤其是OPPO，OPPO Find X6 Pro不仅排在了第一位，搭载天玑9200的OPPO Find X6的性能表现也胜过了不少骁龙8Gen2，足以证明绿城对性能还是有一定水平的。