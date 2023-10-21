延续OPPO折叠屏市场统治力，OPPO Find N3更值得购买

【天极网手机频道】全新一代顶级旗舰OPPO Find N3已正式发布并且开启预售通道，其中OPPO Find N3 标准版(12GB+512GB)售价9999元;OPPO Find N3 典藏版(16GB+1TB，尊享VIP模式)售价12999元，并于10月27日10:00全面开售。10月19日-11月2日购买新品的用户可享受OPPO Find N3全系(含Find N3 Flip)“折叠无忧换新，180天内只换不修”的首销限定尊享活动，更有最高24期分期免息、最高2300元以旧换新补贴，屏碎保和OPPO Care+保障服务等首销权益。

OPPO此次在折叠屏严峻的空间限制中通过传感器技术的创新以及 OPPO 超清画质引擎、自然色彩引擎和超光影图像引擎所组成的最强计算摄影的引入，突破传感器尺寸的限制，首次将旗舰影像带入折叠屏，比肩一英寸画质的4800万折叠像素广角主摄+6400万像素超光感潜望长焦镜头+4800万像素高解析力超广角镜头组成折叠屏手机最强的超光影三摄。

同时，在OPPO超光影图像引擎、自然色彩引擎加持下，Find N3通过计算实现更真实的光影过度，为二维的照片打造出空间感、立体感、临境感。专业哈苏人像更是带来强度有变化的自然空间景深效果，借助OPPO算法，Find N3可以准确地计算出渐进式的光斑亮度分布、让散落在各处的光斑都有正确的空间关系和自然的强弱关系;通过 F1.4 - F16的光圈调整，用户可以自定义光斑的效果和虚化程度。

外观设计上，OPPO Find N3标准版配有千山绿、日志金以及潜航黑三款配色，而典藏版除了有潜航黑之外还有更独特的赤壁丹霞配色，显眼又热情。OPPO Find N3后盖方圆有度的环宇摄像头模组、透明不等厚的一体化玻璃、先切割后抛光工艺、经典的哈苏印记配合影像铭文与光影纹理等外观设计让整体对称的设计尽显稳重均衡之美的同时将精致的细节烘托出非凡质感。

OPPO Find N3这次的内外屏采用双钻石屏设计，两块屏幕均可达到2800nit动态峰值亮度和1400nit全局最高亮度，且均支持ProXDR、超视网膜显示、高频PWM、智能色温技术以及120Hz自由动态刷新率。得益于双钻石屏的超高可靠性以及全新一代精工拟椎铰链，Find N3 不仅更抗摔，还实现折叠屏最轻重量，在薄至5.8mm，轻至239g的机身中还有4805mAh的大容量电池+67W超级闪充组合，续航无忧。

Find N3 搭载专为折叠屏打造的全新 ColorOS 系统，从单应用适配、多任务处理，到系统级操作，彻底重构大屏交互，Find N3 还采用升级的自适应 UI 布局 2.0 技术，是覆盖行业最多的自适应 UI 布局适配。值得一提的是，Find N3 带来首个也是唯一的超视野全景虚拟屏，让折叠屏第一次满足三个应用以全尺寸显示和操作，极大地改变大屏多任务的使用体验;再加上全局任务栏和独家的文件任意门功能，Find N3 可以快速实现文件的检索、拖拽与分享。

隐私安全保护方面，OPPO Find N3搭载领先的国密认证安全芯片，以行业最高认证级别带来最强隐私保护芯片锁，且通过CC EAL5+级安全认证，是当前最高等级的安全解决方案，为个人及商务的信息安全实带来更安全的保护体验。OPPO Find N3典藏版独有的“VIP模式”还可以一键关闭摄像头、麦克风、定位的敏感权限，隐私数据安全保护全面提升。

OPPO Find N3第一次为折叠屏引入次世代传感器技术，首次让轻薄折叠拥有旗舰影像的光影与画质，定义折叠影像的新高度;同时以行业最高级别的国密认证安全芯片实现一系列隐私保护芯片锁，带来安全性与安全体验的双重飞跃;独有的超视野全景虚拟屏以及打破系统与设备壁垒的文件管理方式，提高移动办公操作的效率;在薄至5.8mm，轻至239g的机身中集成了7.8英寸镜面钻石屏，以及首个突破100万次折叠测试的全新一代精工拟椎铰链等重磅科技，持续引领轻薄折叠设计。综合来看，OPPO Find N3以划时代的技术创新提供下一代折叠旗舰体验，引领折叠屏手机进入新世代。感兴趣的用户可前往线下门店进行体验，10月27日正式首销。