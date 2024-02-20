OPPO公布全新AI战略，AI 手机时代再提速

【天极网手机频道】2月20日，OPPO 举办 AI 战略发布会，分享新一代 AI 手机的四大能力特征，展望由AI驱动的手机全栈革新和生态重构的趋势，并发布由OPPO AI 超级智能体和 AI Pro 智能体开发平台组成的OPPO 1+N 智能体生态战略，旨在通过全新AI战略让 AI 从尝鲜到常用，为用户带来更高效、自在的下一代 AI 体验。OPPO还联合IDC共同发布行业首个《AI手机白皮书》，带来OPPO在AI手机时代的前瞻性思考，加速手机行业迈向AI的全新阶段。

OPPO 首席产品官刘作虎表示，“AI手机将是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大的变革阶段。AI手机时代下，手机行业和用户体验都将迎来革命性的变化。OPPO 致力于成为 AI 手机的贡献者和普及者，期待与各位行业伙伴一起，共同推动手机行业的革新，重塑手机的智慧体验。”

OPPO 定义AI手机四大特征，勾勒 AI 时代手机变革方向

面向 AI 手机时代，OPPO 基于对大模型与生成式 AI 技术的前瞻性研究与深厚积累，创新性地定义了AI手机的四大特征：AI 手机首先要能够高效地利用计算资源，以满足 AI 时代下生成式 AI的计算需要;同时，AI手机要能敏锐地感知真实世界，了解用户与环境的复杂信息;AI手机还需要拥有强大的自学习能力;此外，AI手机还将具备更充沛的创作能力，为用户提供持续的灵感与知识支持。

OPPO提出的 AI 手机四大特征，不仅为 AI 时代下个人移动智慧终端的发展提供了富于参考性的方向指引，也勾勒出 AI 时代中手机行业在硬件平台、操作系统与服务生态方面将进行的技术革新与生态重构。

OPPO定义AI手机的四大特征与全栈革新

在硬件平台领域，AI 手机对真实世界强大的感知能力和异构推理计算能力将会成为更重要的性能要求。因此，AI手机的硬件架构设计将新增智慧仿生感知能力的支持，并着力于构建高效能的AI算力底座，强化模型库的管理优化。OPPO通过与联发科技等芯片厂商深度合作，形成了端侧的高效异构计算架构，能更好地适应 AI 时代的硬件平台特征。OPPO最新一代旗舰AI手机 Find X7搭载了具备出色生成式Al能力天玑9300旗舰平台，在 AI 算力跑分取得安卓第一的成绩。此外，Find X7 作为首款在端侧应用 70 亿参数大模型的AI 手机，在文本和视觉的处理响应上都提供了超过其他任何手机的最高水平。

联发科技董事、总经理陈冠州在OPPO AI战略沟通会上表示：“AI手机作为移动智能体，将用颠覆我们想象的创新应用，重新定义手机智能体验，也将开启整个行业的全新创新周期。我们认为端侧AI是AI手机最为突出的能力优势，而芯片是端侧AI能力中的关键一环，联发科技正与全生态紧密合作，共同探索最先进的技术路线，推动端侧AI应用与服务创新，加速AI手机的发展与普及。OPPO Find X7 不仅是我们与OPPO旗舰合作的重要里程碑，更是我们携手迈向AI手机时代的关键一步。”

联发科技董事、总经理陈冠州

除硬件外，手机的交互体验也将迎来全面革新。AI手机支持更敏锐、更准确的自然语义理解，拥有更强大的自学习能力，进而实现更精准的意图判断和更符合直觉的交互方式。智能手机中的单模态交互将彻底被 AI手机时代的多模态交互所取代。

而 AI 手机服务生态的变化将更深刻地变革服务生态与用户的关系。各类AI服务将会被整合到智能体中，使得每位用户都可以无门槛地通过智能体开发平台创建自己的智能体，享受更符合自己个性化需求的服务。这一全新智能体生态将为传统的应用生态带来巨大的补充和增益。

OPPO 发布 1+N 智能体生态战略，推动 AI 手机服务生态革新

此次沟通会期间，OPPO首次公布 1+N 智能体生态战略，以OPPO AI超级智能体和AI Pro智能体开发平台为核心组成部分，旨在满足AI 手机时代下用户对新一代智慧服务体验不断增长的个性化需求，并与所有用户以及开发者一同定义AI手机标准，携手共建AI手机生态。

OPPO公布 1+N 智能体生态战略

OPPO 发布的 1+N 智能体生态战略，“1”代表 OPPO AI 超级智能体，能基于庞大的知识图谱、文档数据以及搜索引擎，为用户提供强大的知识能力，精准理解用户意图，给出准确结果。超级智能体还具备传统智能手机不支持的记忆能力，可以基于对用户的长期记忆以及当下的实时交互语境，给出符合个人需求的服务与反馈。同时，超级智能体还能充分调用其他多种多样的工具，在满足个性化的同时提供更无所不能的服务。

OPPO AI 超级智能体

1+N智能体生态战略中的“N”代表基于OPPO AI Pro 智能体开发平台所赋能的全新智能体生态。通过AI Pro智能体开发平台，普通用户无需掌握专业的编程技能，即可通过零代码的自然语言交互，快速生成专属于用户个人的个性化AI智能体。这不仅提升了用户的参与度和体验，还使得AI智能体的开发更加全民化，实现“人人都是开发者”的AI智能体生态图景。

OPPO宣布 AI Pro 智能体开发平台

1+N 智能体生态战略还将携手行业合作伙伴，为用户带来更多第三方智能体，提供丰富的AI服务能力，为用户带来更多元化的选择。

OPPO 与IDC联合发布 AI 手机白皮书，加速推动 AI 手机产业成熟

基于对 AI 手机行业发展与 AI 前瞻性研究与应用探索，OPPO 联合知名市场研究机构IDC，发布首个 AI 手机白皮书，加速推动 AI 手机产业的进化与成熟。白皮书指出，当前用户期待更先进的技术，以解放用户的精力与创造力，而 AI 大模型技术将再次引发交互革新，驱动智能手机向AI手机进化。

OPPO 联合 IDC 发布首个 AI 手机白皮书，扫描二维码即可下载

IDC 中国区总裁霍锦洁表示：“IDC预计自2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。IDC预计2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。新一代AI手机将带来存储、屏幕、影像设备的硬件升级和成本提升，会推动智能手机ASP进一步上升。”

IDC 中国区总裁霍锦洁

OPPO已与超千万用户率先迈入AI手机时代

在2020年，OPPO推出了首个AI大模型，超前进行AI布局，并且不断进行投入。在2023年，OPPO推出自主训练的安第斯大模型(AndesGPT)，在SuperCLUE知识与百科能力排行榜上仅次于GPT 4, 领先于其他所有的大模型。OPPO更通过三级大模型部署策略，将Titan超大模型、Turbo大模型、Tiny轻量模型实现端云的联合部署，满足多场景高效适配。

OPPO 三级大模型部署策略

在端云协同的架构下，OPPO AI手机的算力供给将不再局限于本地――端侧计算可更好保证实时性与隐私保护，云端强大的计算能力则能够完成更复杂的任务，从而提高AI手机的整体性能和效率。

在云端算力上OPPO持续投入，拥有能够支持千亿级AI模型训练的高算力的OPPO AI滨海湾数据中心，支持两毫秒的骨干网络链接超低时延，以及100%的纯绿色能源。

OPPO AI 滨海湾数据中心

此外，2024年伊始，OPPO宣布成立AI中心，整合全球研发资源，举全公司之力，集中资源，抓住时代机会。在2024年春节期间，OPPO就已经面对超千万用户推动百余项 AI 实用功能，共同迈向AI手机时代。AI消除、通话摘要和新小布助手获得用户一致好评。其中，AI消除功能人均每天使用次数高达15次，改变了用户的使用习惯。