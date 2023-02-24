互融新体验「再加速」，OPPO与蔚来率先完成数字车钥匙适配

2月24日，OPPO宣布与蔚来完成数字车钥匙的合作，并通过Find N2系列产品率先适配蔚来ET5、ET7、ES7、EC7等车型。

天极网了解到，蔚来车主中的OPPO用户可以在手机的「钱包」应用中，快速添加数字车钥匙。设置完成后，携带Find N2系列产品靠近汽车时，车门会自动解锁。进入车内，能够启动驾驶。携带手机离车后车辆自动闭锁，整个过程无需实体车钥匙。

得益于OPPO对ColorOS系统底层的优化，OPPO数字车钥匙能够为用户带来稳定、顺畅和无感的体验。OPPO智行是一套跨终端全场景的系统出行解决方案。目前已和特斯拉、蔚来、理想、小鹏等超过120家厂商达成合作，其中涵盖汽车厂商、两轮电动车厂商、Tier1厂商以及出行服务方等。截止至目前，OPPO智行已落地服务超过3000万辆车。

面对增量空间巨大的智能汽车和低碳环保的电动汽车行业，OPPO身先士卒，以用户为中心，加速融合车机互联生态，不断自我革新顺应市场需求。OPPO在智行上的努力，将进一步加速手机与汽车的融合，有利于推动技术与行业发展，进而让用户更快体验到智能化带来的便利。我们也期待，OPPO后续为广大消费者带来更多智行新体验。

具体适配说明：

OPPO适配机型：Find N2系列、Find N系列、Find X5系列、Find X3系列、Reno9系列、一加Ace系列以及其他更多机型。

蔚来适配车型：率先支持ET5、ET7、ES7、EC7及更新车型，其他车型积极适配中。