印度Lava透露新款4G手机，主打低售价的入门级市场

【天极网手机频道】5G全民普及的当下，在国内已经很少看到4G手机等新品。但在非洲、南亚等地区，4G手机以及低于千元的入门级产品仍很有市场。据GIZMOCHINA 报道，印度本土厂商 Lava 的最新产品Blaze 2 4G 手机确定将于当地时间 4 月 18 日在印度发布，仅有 6GB+128GB 版本可选，售价为 8999 印度卢比(约合人民币755元)。

据称，Lava Blaze 2 4G 前置将搭载一枚 800 万像素的自拍镜头，支持人像、夜间以及全景等多种拍摄模式。后置镜头模组方面，目前官方暂未透露相关信息。正脸搭载一块 6.5 英寸分辨率为 HD + 的显示屏，支持 90Hz 刷新率，机身背板采用玻璃材质，共有黑色、蓝色以及橙色三种配色可选。

性能方面，Lava Blaze 2 4G搭载紫光展锐 T616 处理器，辅以 LPDDR4x 以及 UFS 2.2，运行 Android 12 操作系统;内置一枚 5000mAh 电池，支持 18W 充电。此外，这款手机还保留了 3.5mm 耳机插孔，支持人脸识别解锁以及侧面指纹识别解锁。

在此之前，Lava曾推出了 Blaze 5G 手机，配备 6GB 内存，早期售价 11499 印度卢比，随后将上涨至 11999 印度卢比。这款产品配备6.5 英寸的 LCD 水滴屏，支持 720p 分辨率，以及 90 Hz 刷新率。

手机内置天玑 700 芯片，支持额外的“虚拟内存”扩展，存储空间为 UFS 2.2 128GB。还内置了 5000mAh 电池和 50MP 主摄像头。上述产品如果放在国内已然不惧竞争力，但从市场需求来说，它们可作为入门产品的补充，为消费者提供更多的选择。