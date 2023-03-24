苹果A17芯片将采用台积电3nm工艺，iPhone 15系列或迎来换机热潮

【天极网手机频道】最近，iPhone供应链称，今年推出的iPhone 15 Pro系列将引发iPhone老用户换机热潮，因为新机型会采用A17芯片。这是苹果首次使用台积电3纳米制程工艺打造的全新芯片，性能和能效显著提升。

去年年底，台积电在台南科学园区举办3纳米生产暨扩厂典礼，正式宣布启动3纳米大规模生产。此前，三星早在去年6月份就已经宣布开启3纳米工艺制程生产，而台积电在原先的规划中打算在去年9月正式量产，但是因为一些原因延期到去年年底。

在3纳米制程加强版上，台积电表示其研发成果也要优于预期，将具有更好的效能、功耗以及良品率，能够为智能手机以及HPC相关应用在3nm时代提供完整的平台支持，而N3E制程也预计在2023年下半年进入量产。目前已经确认苹果将成为台积电3nm工艺的首位客户，或将在A17上首发该工艺芯片。

同时有消息表明，原先台积电的3纳米客户为英特尔，但由于英特人的Meteor Lake 核显订单延期，此举大幅冲击台积电扩产计划，造成 3nm 制程首波客户仅剩苹果，产品包含M系列芯片及A17芯片。因此，台积电已决议放缓其扩产进度，以确保产能不会因过度闲置导致成本压力。

作为首次采用3纳米工艺打造的A17芯片，也将成为首个吃上制程红利的芯片，台积电N3E技术将使得A17芯片在规格方面获得巨幅提升，受到这一影响，将极大刺激老用户的换机需求。不过在初期，这一工艺制造成本偏高，但苹果依然拿下了台积电第一代3纳米技术的全部订单，这也意味着初期高通等芯片厂商无法使用这一技术。

可以预见的是，2023年将会成为安卓阵营严峻的一年，无法用上先进制程可能会导致高通骁龙系列芯片将再次落后于A系列芯片，尽管高通刚刚发布的骁龙8 Gen 2在一些方面已经超过A16，但这种情况或许会止步于A17芯片的发布。而安卓阵营理想情况下，可能会在骁龙8 Gen 4芯片用上3纳米工艺，也就是明年下半年的时间线，如此一来又将继续掉队。

不过之前也曾传出消息称A17芯片在性能方面提升并不大，因为苹果更加看重能效。其实回顾这几年，苹果A系列芯片早已经放缓性能升级的脚步，同时还在笔记本芯片领域持续发力，继自研的A系列芯片取代三星芯片之后，苹果再次掏出性能震惊众人的M系列芯片，全面替代英特尔处理器。基于ARM架构的M系列芯片实际上并不只是一颗处理器，而是一块系统级芯片。

虽然苹果推出的两个系列芯片在性能上确实非常出色，但是双线作战想必也让苹果内部有些精疲力竭，在资源大量倾向M系列芯片之后，A系列芯片性能提升不足也是情理之中。更何况苹果如今正在自研基带芯片，对于人才的需求量将会更大，三线作战能否让苹果拿出全力带来更强的芯片，依然是个未知数。

目前看来有关A17芯片性能提升幅度众说纷纭，但考虑到初期工艺的成本问题以及不确定性，苹果A17芯片能否发挥出3纳米工艺的全新性能仍需打个问号。但可以预见的是，iPhone 15系列或将迎来一波不小的涨价，毕竟成本攀升最终还是会转嫁到消费者身上。