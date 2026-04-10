【天极网手机频道】2026 年 4 月 10 日，中国・深圳 ―― OPPO 今日正式揭晓全新 Find X9s Pro 四款氛围感配色。时值春风和煦的出游时节，Find X9s Pro 以轻盈便携的机身设计、精致百搭的时尚美学，打造专属于尽兴出行的旅拍神器，陪伴用户奔赴每一场自在旅途。

作为新一代旅拍神器，OPPO Find X9s Pro 带来全新灵感画窗设计，视觉层次更丰富、辨识度更强，满载春日浪漫氛围感。全新「乘风青」配色凭借首创的连续动画膜片，实现连续流动的动画效果，光影流转间尽显灵动鲜活，自带松弛自在的气质。更有纯净柔和的「自在白」、亮眼却不张扬的「元气橙」与质感高级的「原生钛」。四款配色款款百搭，随手持握便是旅途中的心动风景。

精致外观之下，OPPO Find X9s Pro 更搭载同档唯一哈苏「双 2 亿」镜头，解锁全焦段拍摄自由，世界和我都清晰，全方位满足旅拍创作需求。配合「新一代 1nit 明眸护眼屏」，无论是日常使用还是旅途出游，都能舒适护眼，视觉体验更安心。Find X9s Pro 将于 4 月 21 日正式发布，更多产品亮点，敬请持续关注 OPPO 官方。