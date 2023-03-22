改善手感兼顾轻薄续航，OPPO Find X6 Pro设计很出“彩”

【天极网手机频道】一台手机怎么样才能称得上是拥有好的外观设计？机身用材、配色、造型、整体的握持感都是决定判断的重要因素。作为新一代旗舰产品，OPPO Find X6 Pro在外观设计上再下功夫。首先它配有配有大漠银月、云墨黑以及飞泉绿三种全新配色，用细腻的材质触感以及色彩组成的意象，还原自然界中代表性的几种景观。

同时，OPPO Find X6 Pro延续了OPPO典型的绝佳手感，稳重均衡，紧凑轻盈，让高调张扬的影像实力与低调收敛的气质得以恰到好处的平衡。其中大漠银月采用小羊皮纹理的棕色素皮，融合银色金属，手感温润细腻，耐脏防水，整机重量约216g;云墨黑和飞泉绿则采用磨砂玻璃材质，坚固强韧、防污抗油，整机重量约 218g。

Find X6 Pro的外观，也具备了一眼强大的专业影像感受。大漠银月配色下的环宇镜圈设计服务于三颗大尺寸的摄像头，内部拥有全大底传感器组合。庞大的摄像头并没有带来强烈的侵入感，而是在整体视觉上增加了更多的均衡与和谐。

而在续航方面，OPPO Find X6 Pro结合了自家的长寿命技术和大容量特性，拥有最高100w超级闪充和50w无线超级闪充。笔者在OPPO Find X6 Pro耗电完毕自动关机并且静置十分钟后开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下5分钟充至20%，13分钟能充至50%，29分钟内即可充满5000mAh电池。

此外，Find X6 Pro支持智能极速充电，能够智能识别充电场景，像是在低电量、早间充电、飞机高铁出行前等急需补充电量的场景下可加快充电速度，所以它不仅能解决单次充电的续航焦虑，内置的电池健康引擎还能够减缓电池容量的损耗，让我们不再为电池健康而担心。

目前OPPO Find X6 Pro已经开启预售，更多OPPO Find X6 Pro新品详细信息届时可前往 OPPO 官网同步观看了解。