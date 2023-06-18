诚意力作硬核“小钢炮”来袭，OPPO K11x成618最具性价比之选

【天极网手机频道】虽说618大促已经在上个月底就开始了，但前期大部分消费者都会先购买日常用品以及个护美妆用品。当然，在电子消费品类当中，智能手机也是今年618大促的主角之一，很多消费者会趁此机会入手心仪的机型，尤其是现在大家都会把工作和生活分离化，总是需要一部主力机和工作机。考虑到工作机的适用范围，千元机成了大家的首选。近日OPPO再解锁K系列家族新成员，全新的OPPO K11x也除了延续一贯的硬核属性之外，还有全新1亿像素主摄的加持，带来单反级超高清影像表现的同时解锁移动影像高画质创作体验。



OPPO K11x

OPPO K11x前置搭载一颗1600万像素镜头，后置则是搭载全新1亿像素主摄，九合一像素融合技术，带来等效1.92μm超感光大像素，而且还支持超级夜景模式，不仅带来层次清晰的纹理细节，画质还得到飞跃式提升，即便是暗部的画面表现堪称纤毫毕现。



OPPO K11x

一亿主摄再加上超清夜景模式的支持，无论在亮光还是暗光的环境下，都能定格下清晰的画面，并且通过算法还原出丰富的色彩。 如果你喜欢拍照，OPPO K11x也可以很好的满足你。

性能上，OPPO K11x搭载高通骁龙695 5G移动平台，基于先进的6nm低功耗制程工艺打造的八核心高通骁龙695处理平台，主频高达2.2GHz，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定。同时配备至高12GB+256GB的内存组合，更有RAM+运存拓展技术，可支持最高等效20GB的旗舰级运存，无论是游戏、追剧还是日常使用，都力求为用户打造自然、无感、如丝般顺滑的流畅体验。



OPPO K11x

此外，OPPO K11x采用金刚石导热凝胶搭配高导热石墨，在手机散热的同时，实时感知手机温度并进行智能控温，大幅提升手机温控效果。OPPO K11x的超强散热能力，即使运行高负载的大型游戏，也能让玩家们从容应对，冷静输出持久高能。除了硬件和散热系统，OPPO K11x搭载的全新ColorOS 13.1系统，超算平台中的自研系统级计算中枢，4大计算引擎综合调优，专为提升系统流畅性和稳定性定制的系统级技术方案，通过超强算力全方位提升系统综合体验，有效解决游戏掉帧问题，使游戏在运行中更加稳定。



充电与续航方面，OPPO K11x搭载5000mAh大容量电池与长寿版67W超级闪充，打造千元档超强续航组合。67W超级闪充只需30分钟即可从1%充到83%，47分钟可完成充电。即使在电量严重不足的情况下，也能快速让手机满血复活。



OPPO K11x充电实测(数据仅供参考)



OPPO K11x续航实测(数据仅供参考)

外观方面，OPPO K11x提供“墨玉”和“珠光”两款配色供用户选择。墨玉配色是在沉稳的黑色中隐隐透出玉石的翠绿，以质感细节诠释低调的华丽;珠光配色则是外纹理工艺带来渐变色调，珠光幻彩，斑斓相映，用先锋设计展现张扬的个性。2.8D微弧后盖与机身边缘巧妙衔接，直角边也能享受舒适手感，底部保留了3.5mm耳机孔，并且采用Type-C数据接口，更加轻盈的机身设计让用户持久畅玩也毫无压力。



OPPO K11x

一直以来OPPO K系列凭借硬核的性能和超值的价格，赢得用户的认可与青睐。作为K系列的全新诚意力作，OPPO K11x不仅带来了高颜值的外观设计，且在轻薄的机身下搭配了大容量+超级闪充的组合，减少用户对低电量带来的焦虑感，大内存在这5G时代里显得尤为重要，可以说是千元档位极具竞争力的超长续航的性能产品。正值618优惠力度最大的时候，选中这一款大内存、大续航，拍照给力外观又简洁硬朗的OPPO K11x，绝对不亏。感兴趣的用户可前往OPPO官方商城了解更多优惠详情。