OPPO Find X5 Pro获用户认可：无需纠结谁不爱

作者：惜

【天极网手机频道】2月24日晚间，OPPO正式发布Find X5系列手机，并于3月3日开启首销活动。作为OPPO在2022年的扛鼎之作，Find X5 Pro可谓诚意十足，骁龙8 Gen1移动平台、顶级2K屏和自研的马里亚纳 X影像芯片，为用户带来了极致的高端旗舰使用体验。



京东评价



OPPO商城评价



天猫商城评价

从3月3日上市开始，OPPO Find X5 Pro至今已开卖3周时间，这款顶级旗舰的消费者对评价如何？在京东、OPPO商城和天猫中，Find X5 Pro都拥有不俗的口碑，京东平台的好评率达到97%，OPPO商城的用户满意度高达98.6%，天猫平台的评分为4.8(满分5.0)。从用户的评价可以看到，购买了Find X5 Pro的用户对手机的各个方面均赞不绝口。

在京东购买手机的用户表示，Find X5 Pro拥有1-120Hz无感变频刷新率的屏幕，2K+超高分辨率、10bit色深带来10.7亿色的显示效果、覆盖100%的P3色域的行业顶尖屏幕，16项Display A+记录;手机采用一体式的纳米陶瓷机身，手感远超传统玻璃材质，为用户带来温润如玉的触感;影像系统同样强大，双IMX 766旗舰镜头和1300万像素长焦镜头，配合OPPO自研的马里亚纳 X、自研3A算法、悬浮防抖，再加上联手哈苏打造的影像系统，无论是视频还是拍照，都能带来优秀的使用体验。

另一位追加评论的用户则表示，马里亚纳这个NPU芯片太强了，夜景0.5s内就出片远超友商的3秒，而且手机德压光效果非常好，噪点少、画面干净。ColorOS 12.1内置能够与笔记本直接互动的跨屏互联功能，使用方面更方便。三星E4材料的OLED三星屏幕显示效果细腻，完全没有颗粒感;加上最新的LTPO 2.0，实现1到120Hz自动切换，非常省电。

OPPO Find X5 Pro搭载一块120Hz高刷新率的OLED屏幕，拥有原生10亿色的色彩显示，同时还支持LTPO 2.0技术，在保证屏幕丝滑流畅的同时，还能保证不俗的显示效果和超长的续航时间。此外，新一代LTPO 2.0技术能够根据使用场景，无感智能切换帧率，让流畅和省电兼得。

Find X5 Pro后盖升级到环形山2.0，带来更具立体感和光影质感的设计。创新性的采用一体化微晶陶瓷材质，让Find X5 Pro充满拥有手机中罕见的温润质感，独特的触感和视觉效果，让人们对Find X5 Pro一见难忘。

影像方面，OPPO Find X5 Pro同样极尽堆料，主摄和超广角镜头均采用5000万像素索尼IMX766传感器，1300万像素的长焦镜头支持光学2倍混合5倍变焦。配合OPPO自研的影像专用NPU――马里亚纳X，结合五轴悬浮防抖、哈苏影像系统等软硬件调校，为用户带来对焦更快、效果更好的影像体验。

硬件配置无需多言，除了2022年旗舰骁龙8 Gen1移动平台外，OPPO专为影像开发的马里亚纳X芯片，配合最高12GB LPDDR5运行内存和512GB UFS 3.1存储，让玩家无需担心系统流畅性和手机存储能力。支持80W超级闪充、50W无线闪充的电池也拥有5000mAh的电池容量，在OPPO最新的“电池健康引擎”加持下，1600次充电后依然能保持超80%的容量。

通过用户在体验手机后的评论可以看到，购买了Find X5 Pro的用户对手机非常满意，极具辨识度的外观和不俗的触感，让用户对其爱不释手;此外，手机优秀的影像系统、强悍的硬件性能，能够轻松满足用户的全方位需求，对追求强大影像能力和高端旗舰体验的用户来说，非常值得入手。目前Find X5 Pro正在各大电商平台和OPPO官网热销中，早买早享受哦。