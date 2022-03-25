3999元起售！OPPO Find X5全系热卖中

作者：惜

【天极网手机频道】从3月3日开售以来，OPPO新一代全能影像旗舰Find X5 Pro获得一众用户的交口称赞，各大线上平台的好评率极高，就是对这款手机的认可。

OPPO Find X5 Pro搭载一块120Hz高刷新率的OLED屏幕，拥有原生10亿色的色彩显示，同时还支持LTPO 2.0技术，在保证屏幕丝滑流畅的同时，还能保证不俗的显示效果和超长的续航时间。此外，新一代LTPO 2.0技术能够根据使用场景，无感智能切换帧率，让流畅和省电兼得。

Find X5 Pro后盖升级到环形山2.0，带来更具立体感和光影质感的设计。创新性的采用一体化微晶陶瓷材质，让Find X5 Pro充满拥有手机中罕见的温润质感，独特的触感和视觉效果，让人们对Find X5 Pro一见难忘。

影像方面，OPPO Find X5 Pro同样极尽堆料，主摄和超广角镜头均采用5000万像素索尼IMX766传感器，1300万像素的长焦镜头支持光学2倍混合5倍变焦。配合OPPO自研的影像专用NPU――马里亚纳X，结合五轴悬浮防抖、哈苏影像系统等软硬件调校，为用户带来对焦更快、效果更好的影像体验。

硬件配置无需多言，除了2022年旗舰骁龙8 Gen1移动平台外，OPPO专为影像开发的马里亚纳X芯片，配合最高12GB LPDDR5运行内存和512GB UFS 3.1存储，让玩家无需担心系统流畅性和手机存储能力。支持80W超级闪充、50W无线闪充的电池也拥有5000mAh的电池容量，在OPPO最新的“电池健康引擎”加持下，1600次充电后依然能保持超80%的容量。

目前Find X5系列正在各大电商平台和OPPO官网热销中，8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种方案，售价分别是5999元、6299元、6799元，喜欢就不要错过了。