截图自动打码！ColorOS 13智能隐私保护更便捷

作者：惜

【天极网手机频道】随着用户对隐私安全的重视，手机应用获取过度权限的问题也在逐渐矫正。除了APP获取权限外，各种聊天软件的截图同样存在大量隐私泄漏的风险。为了让用户能够获得更高级别的安全体验，手机厂商们也在从系统底层开始，为用户提供更全面、更智能化的隐私保护。

在OPPO最新推出的ColorOS 13系统中，在原有的隐私替身、私密保险箱等功能的基础上，加入了智能护盾和智能权限推荐两项功能。ColorOS 12还通过更精细化的第三方应用全生命周期安全管控，进一步提升用户隐私安全保障，从内到外守护用户的安全隐私。

在众多安全功能中，ColorOS 13还能根据用户的使用习惯，在不影响软件正常使用的前提下，对部分隐私获取功能进行智能化限制，并未用户提供合理的授权优化建议。相对用户体验不明显的安全隐私功能，ColorOS 13新增的聊天记录自动打码功能就显得非常实用。

至于如何开启自动打码功能，用户只需要在聊天界面进行截屏，接着点击截屏浮窗进入编辑界面，点击自动打码即可完成操作。在对截图进行自动打码时，系统会自动将名称、头像等敏感信息进行马赛克处理，可以节省大量用户手动打码所需的时间，更好的保护个人隐私，让聊天分享更简单、快捷。

目前，ColorOS 13的自动打码功能已经覆盖QQ、微信、钉钉等常用的聊天软件，保证更新到ColorOS 13应用的便捷性。同时，OPPO还会不断的对应用进行适配，让更多的应用能够支持自动打码功能，用户也能够好的享受智能化隐私系统带来的体验提升。

面对用户对隐私的愈发重视，OPPO在ColorOS 13中再度升级，为用户带来系统级的隐私安全。也为用户带来更智能、方便的功能，其中聊天截图自动打码功能，为用户带来更好用的截图支持，避免隐私信息泄漏。

如果想要体验更优秀的隐私功能，正在使用OPPO机型的用户，不妨将自己的设备升级到ColorOS 13吧!