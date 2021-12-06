数字系列连续首发高通芯片，荣耀品牌力获行业认可

作者：More

【天极网手机频道】12月1日晚间，荣耀正式发布了全新的数字系列手机――荣耀60系列。其中，荣耀60 Pro全球首发了高通骁龙778G+ SoC，作为骁龙778G的升级款，该SoC拥有更高的主频，理论上会有更高的峰值性能。实际上，在今年6月，荣耀就已经首发了全新的高通骁龙778G SoC，并且在8月份，荣耀Magic3系列成为首批搭载骁龙888+的手机。

荣耀60

这种变化是相当微妙的，要知道荣耀独立回归手机市场其实也不过一年之久，在如此短的时间内拿下高通的多款芯片首发权，获得包括高通在内的供应链企业的认可，肯定是来自荣耀在市场上的独特性。

荣耀60 Pro

荣耀60

出于对荣耀优化能力的再次验证，我们在拿到全新的荣耀60 Pro之后，第一时间对荣耀60 Pro进行了游戏的实际测试，在120FPS《王者荣耀》中，荣耀60 Pro可以轻松跑到接近理论帧率的水平，全程也没有出现可感知的卡顿，可以说，荣耀对于这颗新的芯片的调校是相当极致的。

荣耀60 Pro王者荣耀120FPS测试曲线

作为一颗首发芯片，荣耀在短时间内展现出了对于芯片调校优化的驾轻就熟。实际上，我们认为这就是荣耀的技术实力在市场上形成的独特性。不管是中高端芯片还是有「火龙」之称的骁龙888+，荣耀都能很快作答，并且拿下高分，这样的能力，让芯片厂商以及其他上游供应商放心地将硬件交给荣耀首发，并且快速形成正面的案例，带动行业的发展。

荣耀60 Pro

除此之外，荣耀的市场增长势头也是促使供应链愈发认可荣耀的一大原因。从市场研究机构Canalys公布的2021年第三季度中国手机市场出货量数据可以看到，荣耀(淡蓝色折线)自2021年第一季度荣耀回归之后，市场份额迅速回暖，而在第二季度之后，在荣耀50系列以及Magic3系列的加持下，荣耀的市场份额进一步攀升，份额已经来到了18%，逼近领头的OPPO和vivo。

市场份额的迅速攀升不仅代表着消费者对于荣耀产品的信任，也对供应商释放了正向的信号――荣耀有实力在未来拿下更好的出货数据。因此，供应商也就更加愿意将新品首发权交给荣耀。

从骁龙778G到骁龙778G+，荣耀的份额在不断的攀升，行业对于荣耀的认可程度也在不断提高，但不变的是荣耀持续不断的技术投入。荣耀CEO赵明曾表示，荣耀内部的研发人员占员工50%以上。在荣耀的未来规划中，高端市场与苹果终将正面作战，同时荣耀也谦逊地认为，有苹果这样强大的竞争对手是幸运的。在供应链修补完毕，开发战略明确的前提下，荣耀未来可期，我们期待荣耀在未来给消费者和业界带来更多顶级的产品。



