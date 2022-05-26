您现在的位置： 天极网 > 手机

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

2022-05-26 18:54:58 作者：

  【天极网手机频道】在4月25日的新品发布会上，vivo推出新一代X系列旗舰――vivo X80系列手机。vivo X80搭载采用4nm工艺的联发科天玑9000芯片;vivo X80 Pro同时提供天玑9000、骁龙8 Gen1版本，并搭载vivo自研的影像芯片V1。笔者在近期拿到天玑9000版的vivo X80 Pro，它的使用体验如何？ 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  外观设计方面，vivo X80 Pro天玑9000版延续vivo经典的设计元素，vivo在背部超大摄像头模组中，融入古代哲学中“天圆地方”的的思想，是手机背面层次感更加丰富。圆形摄像头模组内，包含三颗摄像头和蔡司小蓝标、蔡司独家的T*镀膜工艺，潜望镜头位于圆形摄像模组左下角，闪光灯则位于圆形摄像模组右侧。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  vivo为X80 Pro提供至黑和旅程两种配色，笔者拿到的是外观设计上夺目亮眼的旅程版。旅程版本采用细腻的素皮材质，让手机在上手时拥有温润、细腻的触感。手机正面是6.78英寸的双曲面OLED屏幕，拥有达92.22%的屏占比，前置摄像头的开孔位于屏幕顶部正中，视觉对称性更好。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  手机的金属中框则是与背面相同的亮橙色，机身顶部的凹槽内还有一个麦克风、一个红外线传感器。中框右侧从上至下分别是音量+/-和电源键，机身底部从左到右分别是SIM卡槽、麦克风、USB接口及扬声器。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  与骁龙8 Gen1相比，天玑9000的性能表现完全不逊色于前者，而且在发热和功耗控制方面更出色。天玑9000移动平台的CPU部分采用新一代ARMv9微架构;十核的Mali-G710 GPU核心，让这颗SoC在性能、能效表现均得到大幅提升。笔者拿到存储版本为12GB LPDDR5运行内存+512GB UFS 3.1机身存储。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  笔者选择安兔兔跑分、GeekBench 5、AndroBench进行性能测试。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  在理论性能测试上，vivo X80 Pro天玑9000获得超100万的得分，GeekBench 5的单核和多核的粉分别是1235分、4118分;AndroBench闪存性能方面，连续读写速度分别是1900MB/s、1722MB/s，随机读写分别是359MB/s、432MB/s。

  从跑分成绩上来看，vivo X80 Pro天玑9000版无愧于顶级旗舰。

  除了强悍的硬件外，vivo X80 Pro天玑9000版支持GPU Fusion功能，利用天玑9000 APU的AI运算能力，联动内外部多个处理器协同工作，与GPU共同完成游戏的画面渲染，降低GPU的负载，提高游戏稳定性。使用时，玩家可以在“游戏魔盒”开启GPU融合功能。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  作为影像旗舰，X80 Pro天玑9000版搭载vivo自研的V1芯片，实现3D实时立体夜景降噪、MEMC插帧和AI超分三大算法，具有调度佳、速度快和能效高三大特点。摄像头配置方面，后置主摄像头分别由5000万像素GNV超大底主摄、4800万像素超广角摄像头、1200万像素专业人像摄像头、800万像素潜望式超远摄像头组成。蔡司独家T*镀膜工艺，有效减少鬼影、炫光等问题，大幅提升手机的专业影像体验。

  在强大硬件的支持下，vivo X80 Pro天玑9000版的成像质量如何？笔者通过白天和夜间的样张为大家呈现。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  在白天的的样张当中，vivo X80 Pro天玑版几乎无可挑剔，5000万像素的大底主摄带来不俗的解析力，细节清晰、色彩丰富。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  得益于4800万像素的超广角镜头，样张的质量同样出色，整体畸变控制相当到位。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  夜景拍照方面，vivo X80 Pro天玑9000版支持微光手机“夜视仪”功能，通过自研芯片V1芯片的超强算力，在极暗的环境下，也能拍出清晰的夜景照片。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  vivo X80 Pro天玑9000版搭载基于Androd 12开发的OriginOS Ocean系统，其中vivo独家的量子套件得到一众用户的好评。vivo还针对PC、Mac端推出量子套件，集成vivo的原子笔记、日历、照片、原子阅读等功能，实现在多个设备间编辑、自动同步。笔者在Mac电脑中下载“量⼦套件”，实现手机和PC间的设备互联，可随意将内容进行拖拽、编辑。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  续航方面，vivo X80 Pro天玑9000版内置支持80W闪充、50W无线闪充的4700mAh电池，配合更节能的天玑9000移动平台，续航性能得到大幅提升，在充电方面，将手机电量从0充满大约需要40分钟。 

全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

  评测总结：随着联发科天玑9000移动平台获得大众的认可，消费者也获得更多的旗舰级选择。天玑9000延续了不俗的能耗比。天玑9000版的vivo X80 Pro在vivo自研V1芯片双重加持下，带来不俗的影像提升。可玩性极高的OriginOS Ocean系统、80W闪充，保证手机的可玩性和续航能力。

网友评论
发布

推荐阅读

OPPO首款自研芯片浮出水面，手机影像将更上一层楼 OPPO首款自研芯片浮出水面
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜

最新资讯

关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2019 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录