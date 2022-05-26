全能影像旗舰！vivo X80 Pro天玑9000版评测

作者：惜

【天极网手机频道】在4月25日的新品发布会上，vivo推出新一代X系列旗舰――vivo X80系列手机。vivo X80搭载采用4nm工艺的联发科天玑9000芯片;vivo X80 Pro同时提供天玑9000、骁龙8 Gen1版本，并搭载vivo自研的影像芯片V1。笔者在近期拿到天玑9000版的vivo X80 Pro，它的使用体验如何？

外观设计方面，vivo X80 Pro天玑9000版延续vivo经典的设计元素，vivo在背部超大摄像头模组中，融入古代哲学中“天圆地方”的的思想，是手机背面层次感更加丰富。圆形摄像头模组内，包含三颗摄像头和蔡司小蓝标、蔡司独家的T*镀膜工艺，潜望镜头位于圆形摄像模组左下角，闪光灯则位于圆形摄像模组右侧。

vivo为X80 Pro提供至黑和旅程两种配色，笔者拿到的是外观设计上夺目亮眼的旅程版。旅程版本采用细腻的素皮材质，让手机在上手时拥有温润、细腻的触感。手机正面是6.78英寸的双曲面OLED屏幕，拥有达92.22%的屏占比，前置摄像头的开孔位于屏幕顶部正中，视觉对称性更好。

手机的金属中框则是与背面相同的亮橙色，机身顶部的凹槽内还有一个麦克风、一个红外线传感器。中框右侧从上至下分别是音量+/-和电源键，机身底部从左到右分别是SIM卡槽、麦克风、USB接口及扬声器。

与骁龙8 Gen1相比，天玑9000的性能表现完全不逊色于前者，而且在发热和功耗控制方面更出色。天玑9000移动平台的CPU部分采用新一代ARMv9微架构;十核的Mali-G710 GPU核心，让这颗SoC在性能、能效表现均得到大幅提升。笔者拿到存储版本为12GB LPDDR5运行内存+512GB UFS 3.1机身存储。

笔者选择安兔兔跑分、GeekBench 5、AndroBench进行性能测试。

在理论性能测试上，vivo X80 Pro天玑9000获得超100万的得分，GeekBench 5的单核和多核的粉分别是1235分、4118分;AndroBench闪存性能方面，连续读写速度分别是1900MB/s、1722MB/s，随机读写分别是359MB/s、432MB/s。

从跑分成绩上来看，vivo X80 Pro天玑9000版无愧于顶级旗舰。

除了强悍的硬件外，vivo X80 Pro天玑9000版支持GPU Fusion功能，利用天玑9000 APU的AI运算能力，联动内外部多个处理器协同工作，与GPU共同完成游戏的画面渲染，降低GPU的负载，提高游戏稳定性。使用时，玩家可以在“游戏魔盒”开启GPU融合功能。

作为影像旗舰，X80 Pro天玑9000版搭载vivo自研的V1芯片，实现3D实时立体夜景降噪、MEMC插帧和AI超分三大算法，具有调度佳、速度快和能效高三大特点。摄像头配置方面，后置主摄像头分别由5000万像素GNV超大底主摄、4800万像素超广角摄像头、1200万像素专业人像摄像头、800万像素潜望式超远摄像头组成。蔡司独家T*镀膜工艺，有效减少鬼影、炫光等问题，大幅提升手机的专业影像体验。

在强大硬件的支持下，vivo X80 Pro天玑9000版的成像质量如何？笔者通过白天和夜间的样张为大家呈现。

在白天的的样张当中，vivo X80 Pro天玑版几乎无可挑剔，5000万像素的大底主摄带来不俗的解析力，细节清晰、色彩丰富。

得益于4800万像素的超广角镜头，样张的质量同样出色，整体畸变控制相当到位。

夜景拍照方面，vivo X80 Pro天玑9000版支持微光手机“夜视仪”功能，通过自研芯片V1芯片的超强算力，在极暗的环境下，也能拍出清晰的夜景照片。

vivo X80 Pro天玑9000版搭载基于Androd 12开发的OriginOS Ocean系统，其中vivo独家的量子套件得到一众用户的好评。vivo还针对PC、Mac端推出量子套件，集成vivo的原子笔记、日历、照片、原子阅读等功能，实现在多个设备间编辑、自动同步。笔者在Mac电脑中下载“量⼦套件”，实现手机和PC间的设备互联，可随意将内容进行拖拽、编辑。

续航方面，vivo X80 Pro天玑9000版内置支持80W闪充、50W无线闪充的4700mAh电池，配合更节能的天玑9000移动平台，续航性能得到大幅提升，在充电方面，将手机电量从0充满大约需要40分钟。

评测总结：随着联发科天玑9000移动平台获得大众的认可，消费者也获得更多的旗舰级选择。天玑9000延续了不俗的能耗比。天玑9000版的vivo X80 Pro在vivo自研V1芯片双重加持下，带来不俗的影像提升。可玩性极高的OriginOS Ocean系统、80W闪充，保证手机的可玩性和续航能力。