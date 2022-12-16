OPPO Find N2 Flip评测：口袋小折叠新体验，格调由内到外焕然一新

【天极网手机频道】虽说今年手机行业难掩颓势，但是在萎靡不振的手机终端市场下，细分的折叠屏手机赛道却是逐步迎来了放量增长的局面。根据CINNO Research统计数据显示，2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部，同比大幅增长114%，今年前三季度国内折叠手机销量均高于去年同期，加之苹果在折叠屏手机市场的缺席，国内手机厂商在这一轮中的表现可圈可点。

折叠屏手机持续走俏，是当前市场需求对手机行业的最直接反馈。究其原因是随着折叠屏铰链、柔性屏幕等相关技术的不断演进及折叠屏手机的功能体验优化得到了加强与提升。作为今年的压轴旗舰产品，OPPO在未来科技大会2022上正式发布了两款折叠屏旗舰机，包括一款横折机型Find N迭代款Find N2，以及全新的竖折机型Find N2 Flip。



OPPO Find N2 Flip

迭代款OPPO Find N2详细评测指路《OPPO Find N2评测：轻盈精巧，颠覆折叠屏全新体验！》，今天我们先来了解OPPO首款竖向折叠屏OPPO Find N2 Flip。

外观

OPPO Find N2 Flip是OPPO首款竖向折叠形态的手机。说实话，在一众横向折叠的机型中，我一定首选这款竖向折叠的OPPO Find N2 Flip。折叠后只有口袋大小，展开之后7.45mm的轻薄机身，整机重量只有191g，与市面上直屏机无异，手感上甚至是更加轻薄无负担，无论是拿在手上还是放在包里都尽显小巧精致。



OPPO Find N2 Flip

内屏搭载6.8英寸E6材质AMOLED柔性屏，21:9尺寸比例，分辨率为2520x1080，最高支持120Hz刷新率，并搭载动态自适应刷新率技术，是首款通过莱茵折叠无忧认证2022的竖向折叠屏手机。外屏则采用了竖向折叠形态中最大尺寸的屏幕，3.26英寸采用16：9的竖向屏幕比例，更符合用户内外屏切换时的视觉习惯。



OPPO Find N2 Flip

铰链是技术难度最大的环节之一，和折叠屏手机最终的轻薄程度、厚度有着直接关系。OPPO Find N2 Flip采用全新一代超轻固精工拟椎式铰链，通过减少多余零部件，引入航天级创新材料为铰链减重，微米级极致精工确保铰链可靠性，只用两节滑轨即可完成同样流畅的开合以及悬停效果，更重要的是，全新一代铰链相比以往方案会释放更多内部空间，可在狭小的机身内提供更大的电池储备。



OPPO Find N2 Flip

同时，为了提升OPPO Find N2 Flip的精致感，OPPO甚至在Find N2 Flip的转轴处使用精雕工艺，让其在金属上呈现出如水波般光影流动的效果。



OPPO Find N2 Flip

配色上OPPO Find N2 Flip拥有流金、慕紫和雅黑三款。其中慕紫配色作为主打色，通过高亮玻璃和AG雾化膜片的结合，呈现出一种既通透又有光影的纹理效果，低饱和度的淡紫色显得更温柔浪漫。雅黑配色通过激光雕刻工艺与OPPO Glow闪光砂工艺叠加，呈现出出若隐若现的细腻流光纹理，搭配如针织缎面般顺滑的触感，又是一款百搭不出错的配色。流金配色则是通过五轴机立体加工，形成独特的立体光影感呈现晶莹剔透的视觉效果。



OPPO Find N2 Flip

光从配色来看，无论挑选OPPO Find N2 Flip哪一款都能成为时尚潮流前线的单品。

内外屏交互

OPPO Find N2 Flip的外屏支持多场景服务卡片，包括日程、天气、相机、计时器、耳机等基础功能，可通过左右滑动切换卡片选择使用，上滑是查看系统通知，下滑是控制中心;第三方应用也支持，不过目前支持的应用还比较少，后续与第三方的应用的适配会加快提上日程，这样一来这些日常生活中的简单需求就不必开合手机即可在外屏上进行操作，更方便快捷。



多场景服务卡片

除此之外，OPPO Find N2 Flip的外屏还可一键回复信息，不仅支持系统短信、微信等通讯APP，还可以实现omoji、快捷短语、语音转文字多种回复形式。用户只需要点击外屏信息胶囊弹窗 - 上滑进入通知中心选择需回复信息胶囊 - 点击进入回复页面 - 选择回复形式即可。



一键回复信息

对于外卖、打车、导航、音乐类应用，Find N2 Flip支持内外屏“接力”功能，就算合上手机，关键信息也可以在外屏显示，可随时查看服务进展，音乐类应用还可直接进行暂停、播放以及歌曲切换的操作，不必反复展开手机。



外屏操作

而且外屏可定制屏幕个性化设计，例如自定义动态桌面，支持将Gif设为外屏壁纸，可DIY属于自己的个性外屏;还有系统自带的萌宠功能可在外屏进行实时互动，在不同场景下，通过点亮外屏或触摸宠物身体即可得到互动反馈;在电量少于15%时，宠物便会呈现疲惫状态。



外屏GIF壁纸

OPPO还在这款全新折叠屏中加入了一个更值得夸的功能。对于使用普通手机的我们来说，我们在使用手机时，如果遇到要付款或是要使用各种票证类的APP时候，我们都需要退出我们当前使用的软件，再打开所需要的应用，平时问题不大，但总会遇上手忙脚乱容易出错的时候。

更“秀”的是，OPPO Find N2 Flip全新的“一推即秀”功能正如其名一样可以应对生活中各种复杂场景。在内屏使用软件时只需从屏幕底部轻轻上滑推至70% 的位置，即可将界面推送至外屏显示，此时内屏仍可以继续使用，外屏显示常亮，直至主动进行召回关闭。



一推即秀

比如我正在排队等待付款或者乘坐交通工具时，提前将付款码、交通码推至外屏，内屏则进行其他任务处理，操作互不干涉。



一推即秀

一推即秀功能目前仅适配微信、QQ、支付宝、云闪付、美团、大众点评、铁路12306等11个应用，暂时还不支持视频类应用。

旗舰配置

・影像

OPPO Find N2 Flip前置3200万像素IMX709旗舰级传感器镜头在本身强大感光能力的基础上，进一步提升色彩还原和暗光拍摄的能力。后置搭载双摄模组，主摄搭载的是5000万像素索尼IMX890超感光大底传感器搭配800万像素超广角镜头，可应对各种大场景或是光线场景，即使是暗光环境下也能够呈现出画面细节。在IMX890超感光大底传感器与哈苏自然色彩的强强联合下，实现画质细腻、成片内容丰富色彩饱满的拍摄表现。



OPPO Find N2 Flip拍摄样张



OPPO Find N2 Flip拍摄样张



OPPO Find N2 Flip拍摄样张

在天玑9000+处理器的基础上，协同自研NPU马里亚纳 X，凭借强大的AI计算能效、领先的Ultra HDR能力、无损的实时RAW计算、最大化传感器能力的RGBW Pro等亮点，超强双芯让Find N2 Flip的影像能力更上一层楼。

得益于新一代超轻固精工拟椎式铰链技术，Find N2 Flip可实现45°-110°悬停，无需手机支架，即可随意调整拍摄角度，以应对复杂的拍摄角度，配合便捷手势轻松完成拍摄。



悬停功能



悬停自拍



悬停自拍



悬停拍摄样张



悬停拍摄样张



悬停功能

例如借助悬停功能，可以实现低角度拍摄，像天空、城市建筑顶部、花草树木还有小动物等，而且Find N2 Flip还带来了延时摄影、腰平取景等多种丰富玩法，让拍摄不再单调。

・充电与续航

得益于Find N2 Flip铰链和堆叠技术的升级，在如此小巧精致的机身下配备了4300mAh高能能量密度的电池，更大的容量也匹配了更出色的44W超级闪充。



充电速度(注释：数据仅供参考)

快速回血+超长续航的组合可降低用户低电量焦虑，也首次让竖向折叠屏手机拥有叫板直板机的续航能力。

・系统

OPPO Find N2 Flip搭载的是ColorOS 13系统。ColorOS 13 秉承着“水生设计”的理念，着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级，为用户带来更加丰富精彩、多端互融、安全便捷的全场景体验。核心体验上，ColorOS 超算平台通过算力模型和并行计算，实现高性能与低功耗的平衡。同时，通过AI技术打造自流畅引擎，从系统底层解决了手机久用卡顿的问题。整体来说，ColorOS 13体现了对于用户需求的洞察和行业领先的产品创新力。

总结

如今，折叠屏手机随着软硬件不断日趋完善和价格持续下探，折叠屏手机赛道大有市场越拓越宽的趋势，越来越多的消费者也更为注重深层次使用体验与产品功能带来的多样化。在这一背景下，折叠屏俨然成为当前不少消费者购机首选。

随着OPPO Find N2 Flip的发布，更精致小巧的折叠屏设计却让格调从里到外焕然一新，让“好用”不再成为形容词，而是实实在在的“好用”，在为用户创造实用价值与使用价值基础上，以科技创新带动发展，给大众交了一份满意的答卷。