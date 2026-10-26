【天极网手机频道】10月24日凌晨，大模型公司月之暗面(Kimi)正式发布新一代开源模型 Kimi K3.1 Pro。据官方介绍，该模型参数规模达到 3 万亿级别，支持 100 万词元(Token)的超长上下文窗口，继续蝉联全球参数规模最大的开源模型。与以往迭代不同，K3.1 Pro 并非从零训练的全新基座模型，而是基于今年 7 月发布的 Kimi K3 进行大规模后训练升级的产物，月之暗面将强化学习(RL)扩展至数百个下游领域，并系统性优化了推理与智能体能力。

此次发布包含两个版本：标准版 Kimi K3.1 Pro，以及模型能力相同、输出速度提升至约 2 到 3 倍的 Kimi K3.1 Pro Highspeed。在能力表现上，K3.1 Pro 具备原生视觉理解能力，代码、智能体(Agent)和知识类基准已达到或接近最强闭源模型水平;在编程智能体测试 Terminal-Bench 4.0 中，其得分高于 GPT-6 Astra，仅略低于 Claude Opus 5.5。据权威榜单 Artificial Analysis，K3 Pro 在智能指数中以 55 分位列全球第四、开源模型之首，仅次于 Claude Opus 5.5、Sonnet 5.5 和 MuseWonderFull。

在定价方面，标准版 API 输出价格为 68 元/百万 Token，高速版为两倍，整体价格约为 GPT-6 Astra 的五分之一。月之暗面表示，完整模型权重将于 11 月 4 日前开放，开放前会先完成安全评估;评估显示模型漏洞研究得分由 90.5% 降至 81%。