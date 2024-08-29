vivo Y300 Pro定档9月5日：全等深微四曲屏与超长续航

【天极网手机频道】秋夏相交酷暑渐远，机圈即将迎来“金九银十”。在这个传统的销售旺季，vivo下半年第一款新机却是Y系列新品。8月29日vivo官方正式官宣了其下半年力作――vivo Y300 Pro，这款被誉为“一眼旗舰，续航灭霸”的国民手机，将于9月5日正式发布。vivo品牌副总裁贾净东表示，Y300 Pro不仅承载着“国民手机，英雄品质”的底蕴，更以“抢旗舰首发”的激进策略，一跃成为同档位的越级引领者，旨在为更广泛的用户群体带来前所未有的极致体验。

天极网了解到，vivo Y300 Pro率先搭载了行业领先的6500mAh超大容量蓝海电池，搭配高效的80W远航闪充技术，构建了同级别中最强的续航快充组合，实现了“续航灭霸”的壮举。更令人惊叹的是，vivo通过其独特的电池黑科技，成功将超薄机身与超大电池完美融合，机身厚度仅为7.69mm，手感与续航兼备，重新定义轻薄与长续航的边界。

作为vivo首款全等深微四曲屏手机，Y300 Pro采用了40°黄金微曲角设计，结合流线中框与水滴R角，带来了如鹅卵石般温润如玉的手感。屏幕不仅拥有旗舰级的5000nit局部峰值亮度，确保户外强光下内容清晰可见，还集成了蓝光过滤、防频闪、智能亮度调节等多重护眼技术，通过国家眼科工程中心与SGS低蓝光双重权威认证，为用户带来健康舒适的视觉享受。

vivo Y300 Pro在外观设计上同样下足功夫，360°太阳纹“玉环镜组”设计彰显独特韵味，钛色、金镶玉、羊脂白、墨玉黑四款配色各具特色，满足不同用户的个性化需求。每一处细节都透露出vivo对产品设计的极致追求，让Y300 Pro成为名副其实的“一眼旗舰”。

作为vivo Y系列的又一力作，Y300 Pro延续了Y系列“耐用、好用、易用”的优良传统。其机身采用磐石抗摔结构，成为首款获得SGS五星抗摔认证的四曲屏手机，同时具备满级防尘和全天候抗雨淋能力，确保用户在各种环境下都能安心使用。此外，湿手触控和油手触控功能的加入，更是极大地提升了用户的使用便捷性。

值得一提的是，vivo Y300 Pro还对广受好评的“职业模式”进行了全面升级，新增了免提通话增强、三项定位增强等功能，有效过滤环境杂音，提升定位精度。同时，vivo蓝心大模型不断优化，新增大量职业问答和路线描述场景理解，为骑手等职业人群提供更加精准的工作助力。vivo Y300 Pro以其卓越的续航表现、创新的屏幕设计、精湛的工艺品质以及强大的功能配置，无疑将成为下半年智能手机市场的一颗璀璨明星。9月5日，我们不妨一同期待。