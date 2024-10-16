联合京东方定制2K Q10珠峰屏，iQOO 13将成“2024屏幕新巅峰”

【天极网手机频道】今日，京东方正式官宣携手iQOO手机为iQOO 13联合打造全新的超旗舰2K LTPO直屏，并将在iQOO 13上全球首发BOE全新一代发光材料Q10，为用户带来更清晰、更护眼、更流畅的视效体验。同时，iQOO宣布该屏幕命名为“2K Q10珠峰屏”，并且全球首发安卓手机OLED圆偏振光护眼技术，致力于成为2024年手机屏幕新巅峰。

据悉，发光材料是屏幕综合素质的基础，iQOO 13全球首发的BOE全新一代发光材料Q10，相比上一代(Q9+)全局峰值亮度提升12.5%、寿命提升33%、功耗降低10%、拖影减轻15%，极端温度环境下偏色减轻50%以上，可以说Q10是京东方在屏幕基材上的最新成果。

在屏幕的护眼效果上，iQOO 13全球首发安卓手机OLED圆偏振光护眼技术，实现了“真硬件护眼效果”，引领开启硬件护眼新时代。在调光策略方面，采用了2592Hz全亮度高频PWM调光方案，跨越式领先于业界通用的两段式屏幕调光策略。此外，还有1 Pulse类DC调光供用户选择，真正做到了调光策略自由选择。

目前，iQOO 13已经收获德国莱茵TÜV圆偏振显示认证和全局护眼认证3.0两大权威护眼认证，同时也通过了国家眼科工程中心专业护眼测试。iQOO 13对于长期使用手机屏幕的用户来说无疑是更好的护眼选择。

从屏幕素质的全面进阶，到护眼效果的划时代突破，“2024屏幕新巅峰”让用户看到了iQOO一如既往的实力与诚意，更看到了一款好产品背后所投入的巨大成本与精力。目前iQOO开启了iQOO 13预约，送上最多价值557元的预约礼包。据iQOO官方表示，iQOO 13将于十月底发布，期待新品在性能、配置等方面的更多惊喜。