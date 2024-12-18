第二十三届IT影响中国：vivo X200 Pro荣获2024年度影响力产品奖

【天极网手机频道】2024年，人工智能(AI)作为前沿领域的关键技术，正以不可阻挡之势席卷全球。特别是在被称为AI应用元年的2024年，无论是AI技术自身的迭代升级，还是向经济和社会各个层面的扩展渗透，亦或是推动传统产业的智能化转型，AI都呈现出前所未有的活力与趋势。

在这一年里，天极网&比特网与大家见证了众多企业角逐AI领域，感受到数字化技术和智能技术赋予时代的深刻变革。第二十三届IT影响中国深入挖掘行业创新价值、倾听消费者心声，评选出具有行业代表价值的科技产品及解决方案，见证数智时代的科技创新。其中vivo X200 Pro凭借其卓越的性能和全面的功能，从一众旗舰产品中脱颖而出，荣获2024年度影响力产品奖。

vivo X200 Pro配备了蔡司2亿APO超级长焦镜头，这颗镜头的硬件新设计内部结构优化了镜组移动稳定性，提高了对焦速度和精度。用户对vivo X200 Pro在日间和夜景下的拍摄表现给予了高度评价，尤其是在色彩还原、宽容度和细节捕捉方面的表现。vivo X200 Pro的长焦镜头还具备微距功能，进一步扩展了拍摄场景，能够捕捉微小细节，提升了长焦镜头的多样性和实用性。

vivo X200 Pro全球首发了与联发科合作定制的处理器――天玑9400移动平台。这款采用台积电第二代3nm(N3E)制程工艺的芯片，重新定义了移动芯片性能新标杆。在实际游戏测试中，vivo X200 Pro展现了卓越的性能，市面上主流的大型3D游戏都能实现满帧运行，且平均功耗控制得当，展现了出色的游戏性能。

值得注意的是，vivo X200 Pro搭载了6000mAh的硅负极大电池，支持90W快充，这不仅为用户提供了长时间的游戏体验，也在短时间内快速补充电量，减少了等待时间。在续航测试中，vivo X200 Pro坚持了十一余小时，展现了出色的续航能力。总的来说，vivo X200 Pro在影像、性能、续航和系统体验上的提升是全方位的，它不仅在影像方面有着显著的提升，还在性能、续航和系统体验上展现了全面的进步，得益于此，vivo X200 Pro的影像系统得到了用户的广泛认可。