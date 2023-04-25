苹果服软？iOS 17预计开放iPhone侧载，将允许安装第三方应用程序

【天极网手机频道】近日，彭博社记者Mark Gurman声称自己得到了内部消息，苹果将会在iOS 17中首次允许iPhone用户下载App Store以外的应用程序并安装，这种行为被我们“侧载”。再说得明白一些，“应用侧载”指的就是用iPhone下载APP时，可不用在APP store里下载，可在一些APP的官网直接下载或者第三方的应用市场进行下载。

事实上，早在2022年网友们就讨论过苹果是否会开放侧载功能，一些网友认为苹果会继续维持自己的封闭生态，也有一部分人觉得苹果会开放侧载支持。而从最新的爆料来看，苹果似乎真的会开放侧载，随着该消息一出，网友们也是议论纷纷，还有不少网友直言：支持侧载的iOS和安卓还有什么区别？

众所周知，APP完整闭环生态是iPhone最核心的竞争力，如果开放侧载，就等于允许用户在 App Store 之外下载安装应用程序，而且苹果经营多年的护城河也将毁于一旦。那么问题来了，既然封闭生态对苹果来说有颇多益处，那为何会开放侧载呢？

坦白点来说，这还迫于欧洲那边的压力。由欧盟出台的《数字市场法》显示，勒令苹果开放iOS侧载，允许用户通过第三方平台下载APP，如果苹果拒绝遵守则依法按欧盟将对其处以全球收入20%的罚款。数据显示，苹果2022年从App Store上获得的软件及服务收入高达715亿美元，占据苹果2022年总营收的18%，而按照欧洲警告中最高20%全球总营收的罚单来看，18%的营收似乎还不够。所以，考虑到高额的罚单，苹果最终也不得不妥协？

那苹果若真的开发侧载，对其将产生哪些影响呢？首当其冲便是苹果营收将会因此减少，因为此前iPhone用户在App Store下载APP，会对应用收取15%-30%的提成，开放侧载之后，意味着开发人员无需再支付“苹果税”。

而对于用户来说，苹果开发侧载既有利，也有弊。好处在于我们可以自由选择更多APP，并且在APP内付费内购可以享受跟安卓一样的费用。缺点就是，由于APP不再受那么多的限制，消费者的隐私和安全无法得到保障。而在我看来，对于大多数用户而言，只要我们依然像之前那样只从App Store下载App，就可以最大程度的保障自己的系统与数据安全，不过也需要比以往更加注意不明来源的链接和文件。

按照目前的爆料，侧载功能可能将在iOS 17上首次推出，而且可能仅对欧洲地区推出， 欧盟之外的地区是否会引入这一策略还不确定。如果iOS 17 真的开放侧载，那么这将是 iOS 历史上最重大的变化之一，而最有益的一方可能就是普通用户，毕竟在选择APP上将更加自由了。

当然，至于苹果究竟会不会开发侧载，还要等到6 月苹果 WWDC 正式召开才知道。