iPhone 16或全系搭载操作按钮 固态按钮有望回归

【天极网手机频道】早在iPhone 15系列发布之前，有关苹果取消静音拨片换用操作按钮的报道时有出现。最终我们在iPhone 15 Pro系列上见到了全新的操作按钮。比较可惜的是，此次iPhone 15 Pro上搭载的操作按钮并没有像传闻中那样设计成固态按钮，而是仍然采用了机械结构。

苹果最终没有在iPhone 15 系列上采用固态按钮是有原因的。根据海通证券分析师蒲得宇当时的说法，苹果如果想要采用新解决方案，那么该组件的设计将更加复杂。新按钮需要 iPhone内部安装三个新的触觉引擎，这将大大增加技术难度和空间利用难度。

而根据目前的爆料，在iPhone 15 Pro中首次引入的操作按钮可能会变得更加强大，并且将在更广泛的机型中搭载。根据今天的新爆料，所有四款iPhone 16机型都将配备操作按钮。此外，而苹果还计划为操作按钮添加更多功能，重拾电容式固态按钮设计而不是现在的机械按钮。

根据科技媒体MacRumors的报道，新的细节来自预生产信息，不排除苹果计划改变的可能。正如我们在去年见到的情况那样，早期预生产信息不代表产品最终形态，苹果还会对设备进行多处调整。

据报道，iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和 iPhone 16 Pro Max 都将配备操作按钮。目前，只有 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max搭载了操作按钮，iPhone 15和iPhone 15 Plus仍然使用经典的静音开关。

在iPhone 16系列中，改进后的操作按钮开发代号为“Atlas”，预计其功能与此前iPhone机型上的Touch ID Home键或MacBook上的Force Touch压力触控板类似。

根据内部文件，全新的操作按钮将搭载一个力度传感器，可以检测压力的变化以及“轻触切换”的功能，关于“轻触切换”功能目前还没有更多的信息。值得一提的是，苹果之前还有为iPhone增添新的拍摄按钮的想法，这一按钮似乎也被重新提起，并将具备与新的操作按钮类似的设计与功能。

苹果还尝试了不同尺寸的操作按钮，某些硬件配置的操作按钮比目前iPhone 15 Pro上的按钮更大，并且尺寸更接近音量按钮。该操作按钮已出现在多个iPhone 16原型机上，并且也出现在与新设备相关的内部文档中。

据报道，全新操作按钮也将出现在计划于2025年推出的下一代iPhone SE产品上，这将意味着在未来所有的新iPhone的静音开关都将被砍掉。

虽然苹果的计划仍然不太可能改变，但重要的是要考虑到这里提供的信息是预生产信息，并且可能不一定反映最终在批量生产设备上发货的信息，因为我们距离最终确定的硬件设计还有几个月的时间。

对于操作按钮我的感觉其实很复杂，这也算是苹果在设计中不断求变的一个体现。相较于传统的静音拨杆，操作按钮为用户提供了在机身侧边实现更多自主功能的实体按键，但是仅从功能上来说，一枚按键也只能设定一个功能。你没有办法将其在不同的功能之间来回切换，而是每次只能设定好一个。

好消息是，如果苹果真的要将机械按钮转变为电容式固态按钮，那么这个操作按钮的可操作性应该会有一定的提升，可能会支持分配多种功能，或者通过单击、双击和长按触发不同的效果也说不定。此外，采用电容式固态按钮还有一个隐含意义――苹果的无开孔iPhone正在推进。将按钮部分转变为固态按钮，iPhone上的开孔部分或许只剩下扬声器、麦克风、充电口和摄像头模组了。整机的一体性和防水性能有望进一步提升。

总之，操作按钮算是iPhone上出现的新鲜事物，功能完善起来的话，在日常使用过程中这个按钮应该会很有用。