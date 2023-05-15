Íø´«iPhone 15ºÍ15 PlusÒ²½«Åä±¸4800ÍòÏñËØÉãÏñÍ·
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿¾àÀëÆ»¹ûÇï¼¾·¢²¼»á»¹ÓÐ¼¸¸öÔÂµÄÊ±¼ä£¬¹ØÓÚÐÂ»úµÄ´«ÎÅÒ²Ô½À´Ô½¶à¡£ºÜÔçÖ®Ç°¾ÍÈ·¶¨ÁËiPhone 15 ProÏµÁÐµÄÓ°Ïñ»áÓÐËùÉý¼¶£¬ÓÈÆäÊÇiPhone 15 Pro Max»áÅä±¸Ç±ÍûÊ½³¤½¹¾µÍ·¡£ËäÈ»±¬ÁÏÊÇ·ñÕæÊµ»¹²»µÃ¶øÖª£¬²»¹ý½üÈÕÏã¸ÛÍ¶×Ê¹«Ë¾º£Í¨¹ú¼ÊÖ¤È¯·ÖÎöÊ¦ Jeff PuÍ¸Â¶ iPhone 15 ºÍ iPhone 15 Plus »úÐÍ½«Åä±¸ 48MP ÏñËØÉãÏñÍ·¡£
·ÖÎöÊ¦ Jeff Pu ±íÊ¾ iPhone 15 ºÍ iPhone 15 PlusµÄ4800ÍòÏñËØ¾µÍ·½«Ê¹ÓÃÐÂµÄÈý²ã¶Ñµþ´«¸ÐÆ÷£¬¿ÉÒÔ²¶»ñ¸ü¶à¹âÏßÒÔÌá¸ßÍ¼ÏñÖÊÁ¿¡£²»¹ý¸ù¾Ý×î½üµÄ¹©Ó¦Á´µ÷²é£¬Jeff Pu ÈÏÎª¶ÑµþÊ½´«¸ÐÆ÷ÃæÁÙÁ¼ÂÊÎÊÌâ£¬¿ÉÄÜµ¼ÖÂ iPhone 15 ºÍ iPhone 15 Plus µÄÉú²úÑÓ³Ù¡£
Æ»¹ûÈ¥ÄêÊ×´ÎÔÚiPhone 14 ProºÍiPhone 14 Pro MaxÉÏÍÆ³öÁË4800ÍòÏñËØµÄÏà»ú¾µÍ·£¬½ñÄêÈÃiPhone 15Á½¿îÈëÃÅ¼¶»úÐÍÓÃÉÏºÃÏñÒ²ÊÇËµµÃ¹ýÈ¥£¬¶øÇÒÔÚÄê³õµÄÊ±ºò¾ÍÓÐ±¬ÁÏ³ÆiPhone 15ºÍiPhone 15 Plus½«²ÉÓÃ4800ÍòÏñËØµÄÖ÷Éã£¬¿ÉÈÃÓÃ»§ÒÔ¸üµÍµÄ¼Û¸ñÓÃÉÏPro¼¶±ðµÄÓ°ÏñÐ§¹û£¬µ«ÊÇ¼øÓÚiPhone 14ºÍiPhone 14 PlusµÄÏúÁ¿±íÏÖ²»ÊÇºÜºÃ£¬ºÜ¿ÉÄÜÊÇÔ´ÓÚÉý¼¶½ÏÉÙºÍÊÛ¼Û½Ï¸ß£¬ËùÒÔÆ»»áÔÚiPhone 15ÖÐÔÙÔö¼ÓÒ»¸ö³¤½¹¾µÍ·ÒÔ´Ì¼¤ÊÐ³¡ÏúÁ¿¡£²»¹ý¹ùÃ÷åZÍ¸Â¶ÁËÖ»ÓÐiPhone 15 Pro Max²Å»áÅä±¸Ç±ÍûÊ½³¤½¹¾µÍ·£¬¾ÍÁ¬iPhone 15 Pro¶¼ÎÞ·¨Åä±¸£¬ËùÒÔiPhone 15ÕâÁ½¿îÈëÃÅ¼¶µÄÓ°Ïñµ½µ×»á²»»áÓÐ³¤½¹¾µÍ·»¹ÐèÔÙÈ·ÈÏ¡£
iPhone 15ÏµÁÐäÖÈ¾Í¼£¨Í¼À´Ô´¼ûË®Ó¡£©
¹ØÓÚiPhone 15ÏµÁÐµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ»ù±¾ÉÏÒÑ¾ÊÇÈ·¶¨ÁË£¬²»¹ýÓÉÓÚÓ°ÏñÏµÍ³µÄÉý¼¶£¬ºñ¶È»áÓÐËùÔö¼Ó£¬ÓÐÍøÓÑ»¹°µ´Á´Á³°·í¡°ÉãÏñÍ·³¬Ô½Ò»ÔªÓ²±Òºñ¶ÈÖ¸ÈÕ¿É´ý¡±¡£
×ÛºÏÄ¿Ç°µÄÏûÏ¢À´¿´£¬iPhone 15ÏµÁÐÓëiPhone 14ÏµÁÐÏà±È£¬Íâ¹ÛÉÏµÄ±ä»¯Ö÷ÒªÊÇÈ«ÏµÁé¶¯µºÉè¼Æ£¬ÈëÃÅ¿î³¹µ×ÌÔÌÁõº£Éè¼Æ;iPhone 15 ProÏµÁÐÒ²½«Ê×´Î²ÉÓÃ¿É×Ô¶¨ÒåµÄ¾²Òô¼üÉè¼Æ;È«Ïµ»úÐÍ¶¼½«Ê×´Î¸ü»»ÎªUSB-C½Ó¿Ú¡£Ó²¼þÉÏ£¬ÈëÃÅ¿îÐ¾Æ¬½«ÓÉÉÏÒ»´úµÄA15Éý¼¶µ½A16Ð¾Æ¬£¬ProÏµÁÐÔòÓÉ A16 Éý¼¶µ½ A17 Ð¾Æ¬;ÁíÍâÔÚÄÚ´æ·½Ãæ²¿·Ö»úÐÍÒ²ÓÐÉý¼¶£¬±Ï¾¹Èç½ñµÄAPPÌå»ýÔ½À´Ô½´ó£¬Õ¼ÓÃÄÚ´æ¿Õ¼äÒ²Ô½À´Ô½¶à£¬ÔÙ¼ÓÉÏÓ°ÏñµÄÉý¼¶£¬ÕÕÆ¬´óÐ¡Ò²»á¸ü´ó£¬Èç¹ûiPhoneµÄÄÚ´æ»¹ÊÇ¸úÒÔÇ°Ò»Ñù¿ÉÄÜ²»Ì«ÐÐ¡£ÖÁÓÚ¼Û¸ñÉÏÖ®Ç°¾ÍÒÑ¾Ô¤²âºÜ¶à´ÎÁË£¬iPhone 15ÏµÁÐÊÇÒ»¸ö´óÉý¼¶µÄÏµÁÐ£¬¶øÇÒ¿â¿ËÒ²ËµÁË½ÓÏÂÀ´iPhone»úÐÍ»áÕÇ¼Û£¬Èç¹ûÓÃ»§»¹Òª¹ºÂò´óÄÚ´æ°æ±¾»úÐÍµÄ»°£¬¼Û¸ñ¿ÉÄÜÊÇÓÐÊ·ÒÔÀ´×î¸ßµÄ¡£Èç¹ûÏëÒª»»iPhoneµÄÓÃ»§£¬ÑÛ¿´×Å·¢²¼»á¶¼Òªµ½ÁË£¬ÄþÔ¸µÈµÈiPhone 15ÏµÁÐÒ²±ðÈëÊÖiPhone 14ÏµÁÐ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â