iPhone 15 Pro系列影像迎来升级，或搭载索尼全新4800万镜头！

【天极网手机频道】最近，网上有博主爆料称，即将在下半年推出的苹果iPhone 15 Pro系列将采用索尼最新4800万像素定制镜头，相较去年iPhone 14 Pro Max上所搭载的镜头传感器更大。

一直以来，苹果在相机像素方面的提升非常有限，直到去年iPhone 14 Pro系列中，才首次搭载4800万像素的镜头，对于苹果而言已是十分不易。最新爆料显示，今年的iPhone 15 Pro系列相机最高依然是4800万像素，但苹果将用上更加先进的索尼IMX 903 4800万像素传感器，其尺寸接近1英寸，达到1/1.14英寸，比目前安卓影像旗舰所搭载的IMX 989要小一点，但比起前代的1/1.28英寸的传感器还是大了不少。

早前日媒也曾报道称，iPhone 15 Pro系列将会配备索尼最新、最先进的图像传感器，除了能够带来更好的成像质量之外，还将拥有更高的动态范围，尤其是在强逆光环境下，这颗传感器可以呈现更好的人脸细节。结合目前的爆料，可以确定正是索尼性能更强的IMX 903。

相比普通传感器，这颗索尼最新传感器几乎将每个像素的饱和度信号水平翻了一倍，能够捕捉更多光线，避免极端情况下的曝光不足问题。而今年的iPhone 14 Pro系列中，苹果也首次搭载4800万像素的传感器，不过默认会以四合一的1200万像素输出照片，但苹果也保留了全像素输出照片的选项。

这也意味着今年的iPhone 15 Pro将会在前代基础上获得更强的影像系统系统，凭借苹果在影像领域多年深耕的技术，iPhone 15 Pro的影像表现还是十分令人期待。此外有爆料博主表示：“果子定制的48MP 1/1.14±主摄可能比现在的IMX 989还贵，索尼那个50Mp 1/1.12公版超级大底迟迟不出，接下来给安卓阵营批发的IMX9系还是普通大底。”

能够看出，这次苹果确实是决心在影像方面有所改变，毕竟曾经独占影像鳌头的iPhone如今面对一台影像旗舰都能被吊打，实属不应该。可以预见的是，采用更大底传感器的iPhone 15 Pro系列后置镜头凸起将更大，此前曝光的渲染图中也确实如此。除此之外，还今年iPhone 15全系都将标配灵动岛，这对于下一代iPhone用户来说，可谓是个不小的升级，毕竟iPhone 13 Pro上的高刷技术并没有下放到iPhone 14基础版中，不知道在iPhone 15基础版上能否看到这一技术。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，今年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与去年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

另外iPhone 15 Pro系列还会将内存从6GB升级到8GB，同时为了安抚基础版的iPhone 15用户，苹果将会下放4800万像素镜头以及药丸屏设计。只有在充电接口上，将会是iPhone 15全系都获得升级的地方。

如此看来，今年iPhone 15 Pro系列确实有着不少升级的地方，尤其是影像方面实在令人期待。拥有更大底的iPhone能否重新回到影像旗舰行列，就看这次的苹果能不能在调校方面有所进步，否则一味拉高锐化会使得照片失去质感，不过这一切都要等到下半年iPhone 15系列正式发布之后才能揭晓。