iPhone 15系列都将采用M13材料，并在明年升级成M14材料！

【天极网手机频道】一直以来，三星都会向苹果供应最顶级的OLED屏幕，甚至超过自家三星S系列旗舰机型。最近就有消息称，今年iPhone 15系列或将采用三星最新的M13材料。

去年苹果发布iPhone 14系列，除去灵动岛之外，普通版和Pro版本其他方面也存在不少差异。据官方介绍，iPhone 14和Plus款使用三星第11代材料制造，而两款Pro型号则使用第12代材料，分别称为M11和M12。

根据国外媒体报道，今年iPhone 15系列机型的OLED屏幕极有可能采用三星最新的M13材料，而三星刚刚发布的三星旗舰S23系列也仅使用M11材料，也就是说今年的iPhone 15系列在屏幕材质方面将领先三星S23系列整整两代，或许苹果将会为此付出更高的采购价格。不过，依然只有Pro版本拥有LTPO，有关M13显示面板的规格目前尚不可知，但是作为三星的顶级面板，在参数方面一定有所保障。

此前，屏幕检测机构曾对iPhone 14系列进行评测，并且授予iPhone 14 Pro Max多达15个奖项，其认为这款机型拥有手机行业内最好的屏幕。因此，苹果在屏幕上的追求实则是苹果一贯的坚持，苹果致力于将效果最好的屏幕带给消费者，不惜付出更加昂贵的成本。

此外，爆料称iPhone 15 Pro系列依然会采用直屏设计，但会在边框处采用类似于Apple Watch的户型设计，通过将边框收窄以及采用弧形设计的组合，带来类似于Apple Watch的外观效果。同时，基础版本的iPhone 15也将拥有类似设计，但是跟iPhone 14系列相比并不会收缩边框，并且在屏幕显示尺寸方面与iPhone 14系列保持一致。

更早之前，就有消息表明，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。

据介绍，在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro记性外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质，不过目前仍然是早期信息，在发布之前都还存在变数。

还有一点是，欧盟已经通过统一充电接口的法案，这意味今年年iPhone 15或全系改用USB-C接口。这也是为什么网友都认为明年的iPhone 15将会成为近年来变化最大的iPhone，除去接口之外，还有用户期待已久的高功率快充等。不仅如此，结合此前天风国际分析师郭明Z透露的信息，今年只有iPhone 15 Ultra才会配备潜望式长焦镜头，就连iPhone 15 Pro都无法配备。

此外，在明年的iPhone 16系列中，苹果将用上更强的M14材料，并且消息指出这一材料是三星专门针对苹果而开发。参考目前三星给国内手机厂商供货的E系列，可以得知M系列无论在定位上还是价格方面都要远高于E系列，但即使如此，三星依然会从多个方面考量合作伙伴是否能够获得M系列屏幕，毕竟国内手机厂商这么多年来仍然没有一家能够使用三星M系列屏幕，可见标准之严格。