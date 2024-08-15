华为Mate 60系列官宣秋日礼遇，观望已久的朋友们，最佳入手时机已至

【天极网手机频道】提及华为Mate 60系列，相信大家都不陌生，其作为高端旗舰市场的佼佼者，自发布起就凭借超可靠的机身、强大的影像系统、创新亮眼的外观设计等，受到干万消费者喜爱，甚至一度出现“一机难求”的盛况，堪称年度现象级热销产品。

近期，华为官方开启了华为Mate 60系列秋日礼遇活动，现在入手仅需4999元起。近年来，在中国智能手机日益崛起的大背景下，iPhone 15多次调价促销。

反观华为Mate 60系列将近开售一年，仍然广受欢迎，直到最近才库存正常敞开售卖。恰逢华为秋日礼遇活动，对于此前一直持有观望状态的小伙伴们来说，现在就是入手华为Mate 60系列的最佳时机。

华为Mate系列总以精致优雅的独特美学设计引领当下旗舰美学新潮流。华为 Mate60 系列延续了Mate系列的中轴对称设计，采用突破性“同心”设计，带来极致的美学体验，华为Mate60 Pro+后盖上半部分为素皮材质，后盖下半部分为金属材质，极具层次感的同时又不失对称和谐之美，机身背部靠下的位置则以“丹青弧”优雅分割，就如同宣纸上的一道墨痕，苍劲有力、韵味十足。

配色上，以传统文化中的宣纸和水墨为灵感，带来宣白和砚黑，给人一种时尚典雅的高端感。对比iPhone的设计语言“万年不变”，极具辨识度的华为Mate 60系列，真的很难不叫人心动。

颜值提升的同时，可靠性也再进阶。华为Mate 60系列使用了第二代昆仑玻璃、玄武机身和锦纤材质等大量的新材质和新设计，构成了超可靠玄武架构。

第二代昆仑玻璃耐摔能力相比第一代的昆仑玻璃再度提升了一倍左右;玄武机身类似F1赛车“Halo”头部保护系统，使手机的抗挤压能力提升了足足10倍;还有业界首创的锦纤材质，这种材质不但很轻，而且十分坚韧，抗冲击能力相比普通材料提升了5倍左右;此外，华为Mate 60全系标配IP68级防尘防水。得益于超可靠玄武架构的加持，华为Mate 60系列在面对高度跌落，砸核桃、锤钉子、洗手机等考验之后，依然能全身而退，面对日常的小磕小碰完全不在话下。

卓越的影像能力，也是华为Mate 60系列的一大杀器。华为Mate60系列搭载全焦段超清影像，拥有超光变主摄、全球独创十档物理光圈、超微距长焦摄像头，能轻松应对肖像、弱光、强光等场景的拍摄需求。

F1.4超大光圈主摄配合软件算法，带来风驰闪拍功能，可以瞬间定格运动中的人和物，飞舞的辫子、飘扬的裙摆都不会因为速度太快而导致细节模糊;镜头调至1~3.5X焦距，华为Mate 60系列超大光圈主摄配合全新升级的人像算法，即便是多人合影，每一张脸庞都能做到清晰又自然;华为Mate 60系列搭载的超微距长焦镜头，不仅能实现最高100X长焦拍摄，而且还能带来最高35X微距变焦拍摄，远能捕捉到月亮，近能捕捉微观事物;全新的宠物肖像算法，在5X焦距下拍出萌宠特写，萌萌的眼神、湿润的鼻头以及油亮的毛发，都能被清晰记录，堪称“宠物神器”。另外，华为Mate60系列升级到HarmonyOS 4.2后，照片成型色彩呈现更准确、更真实，即便拍摄远处的雨彩虹也能被清晰还原。

随着日益增长的多样化需求，用户对手机系统的功能丰富程度和可玩性，都提出了更高的要求。华为Mate 60系列支持升级HarmonyOS 4.2，拥有流畅、丝滑的操控体验，并带来随动表情、AI隔空操控、智感支付等智慧交互功能。

华为Mate 60系列带来了全新的“随动表情”，可以在锁屏界面轻松与表情互动，让手机更加灵动有趣;当你正在专心化妆或在厨房忙碌，双手不便触碰手机时，只需对着华为Mate 60系列轻轻挥手，即可完成接打电话、收听音乐、翻页或截图等操作，并且AI隔空操控还支持连续滑动操控功能;翻阅网页更高效。

在电子支付成为首选的当下，用户无需打开付款码，仅需要解锁华为Mate 60系列在桌面状态下，将手机屏幕上部分对准扫码盒，就能实现快捷支付，方便又实用;华为Mate 60系列还拥有全面的防诈保护功能，可实现有效拦截诈骗电话、恶意应用、伪基站以及恶意网站链接，再也不用担心被不明的电话骚扰了。

华为Mate 60系列不仅做到了“人无我有”，在相同功能下，表现也更优秀。虽然苹果手机有NFC功能，但限制实在太多，只能用于支付和部分交通卡，华为Mate 60系列不仅能绑定门禁卡，还能支持办公楼电梯卡、公交卡，“一机走天下”的便利真的很爽。

作为通讯技术独一档的存在，华为在卫星通信领域再次突破。华为Mate 60 Pro是全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即便处于无地面网络的环境，也能接打电话和收发短信，与外界取得联系。华为Mate 60 Pro+更是支持双卫星通信，即天通卫星通话+双向北斗卫星消息。同时，华为Mate 60系列支持灵犀通信，并得益于灵犀天线、灵犀AI算法的强强联合，随时随地都能拥有流畅的通信体验，在地铁上也能畅通无阻地刷视频。

手机的续航能力和充电速度同样明显影响体验，出门就找充电宝成为果粉的常态。华为Mate 60 Pro 内置5000mAh容量电池，支持88W超级快充、50W无线超级快充以及20W无线反向充电，配合华为独家的智能省电技术，轻松应对一天的工作和生活需求，让你告别电量焦虑。

总而言之，华为Mate 60系列和iPhone 15系列这两款手机都是呼声很高的旗舰。而前卫的外观设计、超坚韧玄武机身、超长续航、卓越的影像能力、双卫星通信功能、稳定的网络体验以及流畅好用可玩性高的HarmonyOS 4系统，这些都是华为Mate 60系列的优势所在，并且现在华为Mate 60系列迎来了秋日礼遇活动，即刻入手最低仅需4999元，心动已久的小伙伴们一定不要错过这次机会了!