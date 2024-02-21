“万象双环”+麒麟芯 华为Pocket 2预定今年折叠屏爆款？

【天极网手机频道】前几天，华为放出了预热海报及预热视频，正式宣布将会在2月22日发布全新的折叠屏手机―华为Pocket 2。而且值得注意的一点是，华为在预热的时候并没有将活动称为发布会，而是时尚盛典，一方面应该是活动形式上会不同于传统的产品发布会，另一方面则是强调产品的一大亮点将落在“时尚”这个关键词上。在它正式发布之前，我们结合官方的消息和网上的一些曝光来和大家先来聊聊这款折叠屏新机。

延续前代设计 麒麟芯片加持

从官方发布的预热海报来看，华为Pocket 2背面的摄像头部分应该会延续前代的设计，将摄像头模组和圆形外屏组成“万象双环”，有着非常高的辨识度。而之前有数码博主曾表示，其镜头模组和副屏都会加大，而且会提供素皮和玻璃版本可选，艺术版则会继续采用3D浮雕工艺，并且能够呈现出裸眼3D的视觉效果，在颜值上相信会让大家眼前一亮。不过，与其它品牌尽可能将副屏尺寸拉的非常大甚至直接覆盖整个背板的上半部分相比，华为的这块副屏应该是要小上一些的，据说是支持实况窗，而具体还能带来哪些新玩法还得等发布会上揭晓了。

在影像这块，之前有数码博主表示，它会提供原色摄像头、超广角摄像头、超光谱摄像头、超光谱补光灯、激光对焦传感器等，同时考虑到影像模组区域会有所增大，其硬件参数上对比前代应该会有一定的升级，主摄有望向其常规旗舰产品看齐。

另外，华为Pocket 2预计将会搭载与Mate 60系列一样的麒麟9000S处理器，支持北斗卫星通信，成为首款搭载麒麟芯片且支持卫星通信的小屏折叠产品。该机还将配备容量为4520mAh的双芯电池，并支持66W快充。相比起搭载高通骁龙4G处理器的Pocket S和P50 Pocket，拥有麒麟芯+鸿蒙系统加持的华为Pocket 2的组合无疑更值得广大消费者期待。

华为终端BG首席运营官何刚也表示：“这款产品在平整、可靠等大家关心的折叠手机关键品质上带来了重大创新与突破。同时，我们还以独特的设计思路与制作工艺，打造出优雅灵动的掌上艺术品，手机的观感、质感、体验感都极大提升。”总的来看，这款华为Pocket 2将在延续该系列时尚设计的同时，升级硬件和优化细节。

全新爆款预定 华为乘胜追击

作为折叠屏手机市场最早的入局者之一，华为这几年推出过内折、外折以及上下折叠屏多种形态的折叠屏产品，并取得了非常出色的市场表现。根据艾瑞咨询发布的数据来看，2023年华为国内折叠屏市场占比达50.3%，连续四年占据半数以上折叠屏手机市场份额，并在超高端折叠屏(>¥10000)市场中，其份额超过了65%，说它占据了折叠屏市场的“半壁江山”并不为过。

2023年国内折叠手机市场全年销量TOP5机型分别来自华为、OPPO和荣耀。其中华为Mate X5、华为Mate X3、华为Pocket S拿下2023年国内销量TOP3，OPPO Find N2 Flip、荣耀Magic V2分列第四和第五，充分展现出了华为在国内折叠屏市场中的领先地位。

相比于去年常规迭代的Mate X3和惊喜亮相的麒麟芯Mate X5，排在第三名上下折叠的Pocket S其实是华为在2022年底发布的产品，首款产品P50 Pocket更是2021年的产品，而且都搭载的是高通4G芯片，而这款全面升级且拥有麒麟芯的华为Pocket 2在此时登场，势必会受到非常多消费者的关注，可以说是来了个乘胜追击，延续华为在折叠屏市场的强劲势头，基本预定了接下来折叠屏手机市场的爆款，目测在一段时间内又会和Mate 60系列推出时一样，市场上出现一机难求的情况。

写在最后

伴随着折叠屏手机行业的发展，这类产品已经逐步从少数人的尝鲜，来到了越来越多的人的常用，不少消费者都想要购买折叠屏手机作为其主力产品，而高端、女性折叠屏手机用户占比增长趋势明显。像华为Pocket 2这种上下折叠屏产品与横向折叠屏产品相比，虽然没有更大的屏幕和更强的生产力属性，但小巧轻薄、时尚精致、超高颜值、交互有趣等特点让受到了更多女性用户的青睐，成为她们的购机选择。相信延续时尚设计，优化产品细节，拥有麒麟芯+鸿蒙系统的华为Pocket 2不会辜负大家的期待。