消息称iOS 17更新有限，侧载仅支持欧洲地区！

【天极网手机频道】6月6日，苹果将召开WWDC2023大会，届时将发布新一代iOS系统。最新消息表明，iOS 17在系统方面的升级并不算大，无法为用户带来个性鲜明的改进与升级，主要改善系统应用程序方面。

此外，有足够信息指向iOS 17迫于欧盟法案压力将支持应用侧载和第三方应用商店。消息一出，引起不少用户质疑安全问题。2022年3月份，欧盟制定一份旨在规范大型互联公司运营的《数字市场法》，并且已经在11月1日正式生效。这一法案的实施有可能迫使苹果彻底开放App的侧载，从而让用户能够选择选择更多的应用商店。

该法案规定，大型科技公司企业只有在获得用户明确同意的情况下，才可将个人数据用于有针对性的广告。要能允许用户自由选择浏览器、虚拟助手或搜索引擎等。而违反规定的公司将面临全球年营业额10%的罚款，多次违规的累计罚款上限可达20%，并可能面临收购禁令。

该法生效后进入为期6个月的关键执行期，到今年5月2日，所有自认为应被归为“看门人”公司的大型互联网企业要主动向欧盟委员会申报。欧盟委员会在45个工作日内会确认这些公司是否符合“看门人”公司的标准。一经确认，这些公司有6个月的过渡期，在此期间，公司须确保其遵守《数字市场法》的各项规定。

此前，苹果就曾针对这一问题公开反对过，同时提到安卓现状。安卓的开源性确实给安卓生态带来了许多便利，我们可以在任何智能设备上运行安卓系统，同时可以基于安卓开发第三方的自有OS，这都给开发者以及用户带来了最高的自由度。可是高度自由同样带来了无序，无序也就意味着混乱，尤其是在国内异常严重。

关于侧载，说白了就是允许用户绕过应用商店，从第三方应用市场或者是直接下载安装包进行安装，这样做的好处是什么呢？那就是用户可以随意下载一些破解软件，甚至是应用商店没有上架的个人开发者开发的应用。但是也存在着极大的风险，智能手机早已经不是当初的手机，只需要承担通讯的功能，如今的智能手机更像是用户的信息处理中心，里面通常存有大量个人信息。

用户使用侧载就无法保证安装的应用是否遵循开发规范，是否藏有恶意代码来获取个人隐私，可问题就在于很多恶意软件往往在安装完成之前都无法判断其是否存在恶意行为，一旦安装完成授予权限后却已经来不及了，个人隐私极大概率会被泄露。因此也就难怪用户在听到iOS 17将开放侧载之后会有如此大的反应，毕竟安全性对于用户而言十分重要。

安全性之外，苹果应用商店的唯一性也为苹果带来了极高的营收。2021年，苹果在其App Store中的利润超过680亿美元，也难怪苹果会反对开放侧载。苹果App Store的高抽成一直被人诟病，高达30%的抽成也让不少服务在苹果设备上比其他设备上要更贵，比如在iPhone上开通一年的爱奇艺黄金会员价格高达248元，而在PC端仅需148元，其中竟然有着100元的差价，这就是拜苹果App Store的高抽成所赐。

不过好消息是，iOS 17将仅限在欧洲市场开放侧载，开发人员可能需要支付额外费用才能通过第三方应用商店提供App服务，同时苹果将不会在大会上提及这一事情。这对于国内用户而言可谓是个不错的消息，毕竟面对目前国内混乱的应用市场，想要保全个人隐私已是难上加难，一旦开放侧载，对于追求安全性而选择苹果的用户，将是一个巨大打击。