苹果高保值率形象破灭，iPhone 14平均贬值31%，但三星更让人意外

【天极网手机频道】每当提起数码产品的保值率，iPhone一定榜上有名，而且每一代iPhone的保值率都是手机行业数一数二的存在。但今日一则消息显示，苹果高保值率形象或将破灭。

据悉，由移动市场 SellCell 发布的最新报告显示，几乎全新的iPhone 14 机型平均贬值为 31%，而状态良好的iPhone 14机型平均贬值为 35%，而在此前，还有报道称，iPhone14机型的贬值速度将超过iPhone13。

还记得前不久由BankMyCell发布的2021-2022年手机折旧报告显示，iPhone第四年的折旧率也仅仅只有20.50%，要知道iPhone 14发布至今还不足一年的时间，平均贬值率就达到30%以上，实在令人意外不已。

对于这一现象有分析师表示，这在前几年是不可能发生的，这可能是因为生命周期和经济周期叠加，苹果创新又没办法进一步突破所导致的，基于这些原因，苹果未来几年新款的贬值速度都会加快。

事实上，在BankMyCell发布2021-2022年手机折旧报告时就有不少人表示，iPhone的保值率高不是啥好事，说明苹果每年给你挤牙膏，产品换掉升级幅度很小。从侧面也说明，最新发布的iPhone进步实在太小了，反而是两三年发布的旧款iPhone更保值。

就拿iPhone 14系列来说，虽然它是2022年新款，但相较于上代iPhone 13来说几乎没有升级，尤其是标准版机型，处理器都是使用前代，外观、屏幕刷新率等方面更是毫无变化，纯纯的挤牙膏行为。这也导致iPhone14 标准版和Plus版几乎都是现货供应的状态，而为了提升销量，刚发布不久还进行了一波降价，这也加快了它的贬值速度。

SellCell 发布的最新报告还给出了三星 Galaxy S23 系列的贬值率。其显示几乎全新的Galaxy S23系列手机平均贬值为 43.3%，而状态良好的S23系列平均贬值 47.7%。也就是说，三星 Galaxy S23 系列的贬值速度是苹果 iPhone 14 系列的 1.4 倍，要知道iPhone 14于2022年9月份发布，而三星的 Galaxy S23 系列在今年 2 月才发售。

不过，有网友表示，三星Galaxy S系列的保值率是有所提升的。该网友找出了三星Galaxy S22系列与iPhone13系列贬值率对比数据，发现当时三星手机贬值率是苹果三倍左右，而现在三星贬值只比苹果快1.4倍。但是，我怎么感觉有些讽刺的意味呢？

值得一提的是，该份报告最后表示，目前手机市场上保值率最高的依然是iPhone，像2021年发布的iPhone 13系列，以6.6%的份额拿下了2022年中国市场最畅销机型的桂冠，而该款手机目前在二手市场依然有着不错的价格。

由此，我们也不得不发问，为何安卓旗舰做不到2021年发布的机型还能卖出较高的价格呢？