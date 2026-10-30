【天极网手机频道】10月28日，华为畅享 100 系列正式发布。作为华为首款“100”系列手机，华为畅享 100、华为畅享 100 Pro与华为畅享 100 Pro Max三款机型全系搭载麒麟8系芯片与鸿蒙7.0操作系统，从性能、续航到通信、安全完成系统性升级，把“满分畅享 满分体验”写进日常生活的每一个场景。

在日常用机最核心的流畅度方面，华为畅享 100 系列全系搭载麒麟8系芯片：华为畅享 100 Pro Max搭载麒麟8020系列芯片，华为畅享 100 Pro搭载麒麟8020A芯片，华为畅享 100搭载麒麟8000S芯片。充沛算力为各类用机场景夯实性能底座，再搭配鸿蒙7.0操作系统与超丝滑方舟引擎，从底层架构到系统调度实现全链路深度优化，无论是日常高频的扫码支付、复杂应用的瞬间启动，还是多任务后台的顺畅切换，都能带来贯穿全使用周期的跟手顺滑体验。

长续航一直是畅享系列的硬核基因，全新华为畅享 100 系列更将电池技术推向新高度。特别是华为畅享 100 Pro Max，配备华为手机史上最大容量电池――8800mAh华为巨鲸大电池，应用全新一代球形高硅碳高能量密度电芯，可支撑连续视频播放超过29小时或在线听书连续播放达100.5小时;配合超级聚能泵技术，低电量时可智能聚合残余电量。落到实际生活中，外出工作、长途旅行时遇到电量告急，手机仍可能承担导航、扫码、联系家人等重要任务，关键时刻从容不迫。这般持久的续航表现，对长时间户外工作的人群而言，意味着不必频繁寻找电源;对出游旅行、短途出差的人群而言，也减少了随身携带充电宝的负担。

机身耐用性是全场景安心用机的基础。华为畅享 100 系列全系采用玄甲机身结构设计，通过中国质量认证中心(CQC)整机耐摔五星等级测试与瑞士SGS整机抗跌耐摔五星金标认证，针对正面、背面、四个侧面及四个角进行全方位强化，最高可承重100kg抗弯折强度。华为畅享 100 Pro更搭载耐摔抗跌能力相比普通玻璃提升10倍的昆仑玻璃，再辅以AI湿手触控算法，让用户在洗手后、雨天撑伞或运动出汗等沾水场景下操作依然精准，从容应对日常生活中的各种意外跌落与严苛环境。

通信能力上，华为畅享 100 系列也展现了同档位领先的技术深度。新品全系搭载鸿蒙智慧通信技术，支持5A网络通信、Wi-Fi 7以及弱网快回功能，在电梯、地下车库、地铁等信号盲区走出后能实现秒级回网，大幅提升连接稳定性。尤为亮眼的是，华为畅享 100 Pro Max作为档位内独家支持北斗卫星消息的机型，可通过专属的“畅享X键”一键呼出卫星业务。凭借于此，即便身处无地面网络信号的山区或偏远地区，用户依然能发送图片与位置信息，随时随地保持通信在线。

随着手机承载的个人信息越来越多，安全防护也成为日常体验中不可忽视的一环。特别是对于防诈意识相对薄弱的长辈，陌生来电、可疑二维码以及不断变化的网络诈骗手段，都可能带来风险。为此，华为畅享 100 系列都具有防诈能力，华为畅享 100 Pro Max与华为畅享 100 更搭载鸿蒙星盾安全架构，构建系统级、全场景的AI防诈体系：系统支持AI通话防诈，覆盖七大类高发诈骗场景，精确率不低于95%;AI换脸检测与AI变声检测能实时识别新型AI诈骗;首创的AI风险二维码检测更能在跳转前发出强预警，从入口处封堵诈骗路径。与此同时，亲情防诈功能打破单设备限制，绑定家人账号后，守护人可实时接收风险提醒甚至远程协助挂断高危电话，全方位守护全家人的用机安全。

除性能、续航、耐用性、通信与安全防护外，华为畅享 100 系列还针对用户日常的影像记录、视听娱乐进行优化，让手机不仅能满足基础使用需求，也能更好融入生活中的细节场景。影像方面，华为畅享 100 系列搭载超清影像组合，其中华为畅享 100 Pro搭载前置3200万高清人像镜头，并配备后置5000万像素RYYB超感光主摄，无论是与家人朋友视频通话，还是外出旅行记录风景、日常随手拍摄，都能提供更清晰的成像表现。对于学生党来说，不管是自拍还是好友合影，都能轻松出片!华为畅享 100 Pro Max与华为畅享 100 Pro搭配Livephoto动态照片与AI消除、最佳表情等AI玩法，让用户轻松拍出质感大片。

视听体验上，华为畅享 100 Pro配备6.7英寸OLED臻彩屏，华为畅享 100 Pro Max则采用6.84英寸OLED屏幕，并支持最高8000尼特峰值亮度、120Hz智能刷新率与2160Hz PWM调光，兼顾清晰显示与舒适护眼。音频方面，华为畅享 100 Pro Max采用对称立体双扬声器设计，正面响度高达85dB+，嘈杂环境下也能听清导航、来电与播报;AI双向通话降噪则依托芯片级NPU算力，对本端与对端声音同时优化，从地铁、公交到菜市场、商业街，都能保持清晰顺畅的通话体验。

据悉，华为畅享 100 系列将于10月31日正式开售，售价1399元起，可以说价格是非常香了。首发期间购机不仅可叠加享受国家补贴优惠，新机用户还可限时获赠价值至高1099元的畅享无忧大礼包(涵盖屏幕、进水、后摄、后壳及电池等多重官方保障)，并可免费领取1个月Petal One悦享套餐。感兴趣的消费者可前往华为商城了解更多信息，也可前往线下门店上手体验，再结合自身预算与使用需求作出选择。