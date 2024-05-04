苹果于5月7日晚举办特别活动，全新平板和Apple Pencil将亮相

【天极网手机频道】苹果公司近日宣布将于北京时间5月7日晚10点举办特别活动。届时将推出全新的iPad Air、iPad Pro以及Apple Pencil。这些新产品不仅在性能上有所提升，更在用户体验上进行了深度优化，为消费者带来了前所未有的科技享受。



图片来源于@苹果汇

据目前爆料看，全新的iPad Air机身采用了更为先进的金属材质，使得整机更加坚固耐用。在屏幕方面配备了一块高分辨率的显示屏，色彩表现更加鲜艳，细节呈现更加清晰。同时，iPad Air还搭载了最新的苹果芯片，使得整机性能得到了显著提升。无论是进行日常办公、娱乐还是进行专业的图像处理、视频剪辑等任务，iPad Air都能轻松应对。



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而iPad Pro有较大概率首发搭载M4芯片。M4芯片作为苹果自家研发的最新处理器，在性能上相较于前代产品有着显著的提升。这款芯片采用了先进的制程工艺和架构设计，不仅为iPad Pro带来了更快的处理速度和更低的能耗，在处理复杂任务时，能够更加高效、流畅地运行;此外M4芯片的一个重要特点是内置了强大的AI引擎，这个AI引擎搭载了多核神经网络引擎更为其提供了强大的AI计算能力，这意味着iPad Pro将能够支持更多的AI应用和服务，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

同时，iPad Pro还配备了一块更大尺寸的Liquid Retina XDR显示屏，支持ProMotion自适应刷新率技术，能够根据用户的使用场景自动调整屏幕刷新率，为用户带来更加流畅、自然的视觉体验。

此次特别活动还将发布全新Apple Pencil，不仅在外观上进行了重新设计，更在功能上进行了全面升级。据悉新款Apple Pencil将配有触感反馈功能，用户在写字或绘画时能够感受到来自笔尖摩擦“纸张”的震动感。这一创新设计使得用户在使用Apple Pencil时能够更加真实地模拟传统纸笔的使用体验，从而提高了用户的创作效率和舒适度。此外，新款Apple Pencil还支持无线充电功能，用户只需将其放置在iPad Pro的磁性充电区域即可进行充电，非常方便实用。



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除了硬件方面的升级外，iPad Pro和Apple Pencil在软件方面也进行了全面优化。iPad Pro搭载了最新的iPadOS操作系统，为用户带来了更加智能、便捷的使用体验。无论是进行多任务处理、分屏操作还是使用Apple Pencil进行手写输入，iPad Pro都能轻松胜任。同时，新款Apple Pencil还支持更多的手势操作和快捷键设置，使得用户在使用时能够更加高效地完成各种任务。



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iPad Air、iPad Pro以及Apple Pencil等创新产品的发布将为用户带来更加出色的使用体验和更加丰富的应用场景，至于还会不会有其他产品一同发布可以期待一下。如果有感兴趣的用户不妨持续关注官方信息，届时可蹲点观看线上直播。